Тисячі громадян вийшли на протести у Португалії (відео)

Протести за право на житло виводять на вулиці тисячі людей у Португалії

Мешканці вже втретє за останній період вийшли на акції протесту проти рішень влади

У щонайменше дев’ятнадцяти містах Португалії тисячі людей 27 січня вийшли на акції протесту, вимагаючи від влади вирішення житлової кризи. Про це пише Іestafeta.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Португальці втомилися і вимагають від влади вирішення проблем із житлом: щонайменше 19 міст по всій країні стали вчора ареною нових демонстрацій на захист права на житло, організованих соціальною платформою Casas Para Vivir. Марші пройшли в 19 містах по всій Португалії. Протест у Лісабоні також супроводжувався маршем і виступами артистів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під гаслом «Вимагаємо рішень!» учасники протестів закликали уряд Португалії схвалити заходи для вирішення житлової кризи – знизити плату за житло, врегулювати питання ринку оренди, переглянути податки на нерухомість і виключення для туристів тощо.

«У 2024 році святкується 50-річчя 25 квітня (йдеться про День Свободи – національне свято, присвячене революції, що призвела до повалення диктатури, – «Главком»). Серед багатьох досягнень, які ми також святкуємо, маємо пам'ятати про право, яке занедбали – право на житло», – заявили організатори.

Як пише Іestafeta маніфестанти наполягають на зниженні податків на житло, а також закликають владу знизити та регулювати орендну плату та продовжити термін дії контрактів, покласти край виселенням без надання альтернативного житла, переглянути ліцензії на спекуляції з туристичним житлом, скасувати податкові пільги ринок порожні об'єкти нерухомості великих власників, фондів і компаній та збільшити державний житловий фонд. Протест у Португалії організувало об'єднання понад 100 асоціацій, які вже влаштовували дві подібні акції у квітні та вересні 2023 року.