Простести фермерів на кордоні триватимуть? Сільгосппалата Польщі тисне на Дональда Туска

Фермери у Польщі продовжують тиснути на владу щодо негайної виплати їм дотацій

Керівництво Ради сільськогосподарських палат Польщі запросило у прем'єр-міністра Дональда Туска та відповідних міністрів заходи підтримки фермерів для зміцнення внутрішнього сільськогосподарського ринку. Про це пише Тop Аgrar.

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Згідно з заявою президента палати Віктора Шмулевича, організація очікує: Туск вживе аналогічних заходів, які попередній уряд вжив минулого року, щоб допомогти фермерам. Йдеться про субсидії на зернові, молоко та свиней, а також зниження цін на добрива та паливо. Вони також хочуть досягти надання пільгових кредитів.

«Ці заходи необхідні для збереження стабільності аграрного сектору та забезпечення селянам належних умов для ведення сільськогосподарського виробництва. На думку правління Ради сільськогосподарських палат Польщі, також необхідно терміново забезпечити фінансування сільського господарства, за пільговими відсотками, аграрії ще не отримали дотацій, а польські банки не хочуть надавати їм кредити», – йдеться у публікації видання.

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Тиждень тому під час зустрічі з представниками аграріїв Польщі міністр сільського господарства пообіцяв дотації на зернові та добрива.

Нагадаємо, з минулої п'ятниці, 9 лютого, польські фермери розпочали нову акцію протесту, яка триватиме до 10 березня, проти т. зв. «Зеленої угоди» Європейського Союзу та імпорту українських продуктів. Протестувальники повторно заблокували всі пункти перетину кордону з Україною та уповільнюють рух на дорогах Польщі.

Минулої неділі, 11 лютого, протестувальники на прикордонному переході Дорогуськ-Рава-Руська висипали частину зерна, що перевозилося, з трьох українських вантажівок на проїжджу частину. Інцидент призвів до судового прозгляду у Польщі.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський вибачився перед Києвом за «відчайдушний вчинок» фермерів, а також висловив своє розуміння їхньої «надзвичайно складної ситуації». «Не думаю, що це правильна форма протесту, але її часто використовують фермери у різних країнах», – пояснив міністр.

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«Державна допомога є такою важливою, і Міністерство сільського господарства шукатиме вихід із ситуації. Це будуть кредити під низькі відсотки. Будуть доплати. Не лише ті, які вже надані на паливо, посуху та кукурудзу, а й будуть субсидії на інше зерно», – підкреслив міністр Секерський.

Вирішення проблем, за словами Чеслава Секерського, «лежать не лише у польсько-українських відносинах, оскільки Європейська комісія відповідає за організацію та регулювання торгівлі на загальноєвропейському ринку».

Нагадаємо, наступного тижня, 20 лютого польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.. Про це повідомляється на офіційному сайті незалежної самоврядної профспілки індивідуальних польських фермерів «Солідарність».Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС.