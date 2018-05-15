Борги бюджетних установ Львівщини за спожитий газ зросли в 3,1 рази

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Серед найбільших боржників - Львівська митниця ДФС

Станом на 1 травня 2018 року загальна сума заборгованості бюджетних установ за спожитий газ перед ТОВ «Львівгаз збут» становить 13,1 млн грн. Від початку року неплатежі зросли в 3,1 рази. Компанія направила доручення на відключення газопостачання в зв’язку із заборгованістю 38 бюджетним установам.

Найбільше боргують установи, що фінансуються з державного бюджету - 7,2 млн грн. Організації, котрі фінансуються з міських бюджетів, мають заборгованість 3,6 млн грн, а з обласного - 2,3 млн грн.

«Якщо установа своєчасно не сплачує за спожитий газ, наша компанія повинна припинити газопостачання, відповідно до чинного законодавства. Першим кроком до цього є письмове повідомлення про припинення газопостачання. Якщо реакції немає, - ми ініціюємо відключення і вирішуємо справу в судовому порядку. Наразі на розгляді у судах перебуває 13 справ із стягнення заборгованості на користь компанії на загальну суму 3,7 млн грн», - зазначила директор «Львівгаз збут» Наталія Лавриненко.

Серед найбільших боржників: Львівська митниця ДФС, борг становить 677 тис. грн, Великолюбінська селищна рада – 320 тис. грн, Університет банківської справи ДВНЗ – 264 тис. грн.

Бюджетники ж, у свою чергу, пояснюють незадовільний стан платіжної дисципліни відсутністю фінансування за рахунок коштів держбюджету та непланомірним розподілом кошторисних асигнувань загального фонду держбюджету на 2018 рік.

«Для того, аби компаніям не опинитися без газу, закликаємо бюджетні установи вчасно розраховуватись за газ у терміни визначені договором постачання», - додає Лавриненко.