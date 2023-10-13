Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Індія запускає перший біопереробний завод на основі бамбука

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Індія запускає перший біопереробний завод на основі бамбука
Біопереробний завод в Ассамі, який обійшовся NRL та його фінським партнерам Chempolis і Fortum у 40 мільярдів рупій
фото з відкритих джерел

Індія, третій у світі споживач та імпортер нафти, прагне скоротити споживання сирої нафти

Індійська нафтопереробна компанія Numaligarh Refinery Ltd (NRL), дочірня компанія Explorer Oil India (OILI.NS), планує у найближчі півроку розпочати виробництво етанолу на своєму біопереробному заводі в північно-східному штаті Ассам, повідомив керуючий директор компанії Бхаскар Пхукан, повідомляє Reuters.

Індія, третій у світі споживач та імпортер нафти, прагне скоротити споживання сирої нафти шляхом переходу на стійкі альтернативи, такі як біопаливо. Країна планує подвоїти змішування етанолу з бензином до 20% до 2025 року.

Біопереробний завод в Ассамі, який обійшовся NRL та його фінським партнерам Chempolis і Fortum у 40 мільярдів рупій, є першим в Індії, який використовує бамбук як сировину, і очікується, що він щорічно вироблятиме 50 000 тонн етанолу, 16 000 тонн фурфуролу та 11 000 тонн оцтової кислоти.

Фурфурол використовується для скріплення таких компонентів, як клей. Північно-східний регіон Індії багатий на вирощування бамбука.

NRL має 50% акцій у проекті.

«У регіоні немає покупців бамбука, оскільки паперові фабрики закрилися. Тож бамбука є достатньо», – сказав Пхукан на галузевому заході.

Він також сказав, що компанія отримає необхідні сертифікати, щоб мати можливість експортувати фурфурол на європейські ринки після задоволення місцевого попиту.

«Ми досліджуємо проекти меншого розміру в Мізорамі та Мегалії... є великі можливості для оптимізації витрат на майбутніх нафтопереробних заводах», – сказав він, не вказуючи часові рамки для нових проектів.

Теги: завод Індія альтернативна енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трюдо зробив перехід до низьковуглецевої економіки наріжним каменем своєї економічної політики
Канада ризикує втратити шалені інвестиції у зелену енергетику
18 вересня, 13:31
Рівень розрахунків «Гарантованого покупця» перед підприємствами відновлюваної енергетики з початку поточного року складає 52,3%
Іноземні кредитори стурбовані проблемою боргів в зеленій енергетиці України – норвезький інвестор
25 вересня, 17:40
Латвійські компанії і далі постачають в Росію мікросхеми на мільйони євро
Спецслужба Латвії перевіряє постачання Росії мікросхем для війни
25 вересня, 21:53
Внаслідок обстрілів вчора зранку обласної психіатричної лікарні у селі Степанівка сталася пожежа
Влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, окупанти тероризують Херсон: ситуація в регіонах
20 вересня, 10:50
Росія поставляла мідь через Туреччину
ЗМІ знайшли лазівку, якою Росія відправляла до Європи заборонений метал
27 вересня, 09:03
У Білгороді прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів
У Білгороді прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів
4 жовтня, 02:47
Заволодів майном Львівського автобусного заводу: російський олігарх отримав підозру
Заволодів майном Львівського автобусного заводу: російський олігарх отримав підозру
4 жовтня, 15:28
Завод «Монокристал» у Шебекіно зазнає обстрілів не вперше
Влада російського Шебекіно заявила про «прильоти» по підприємству
3 жовтня, 08:50
Тепер електромобіль можна заряджати в будь-який час, навіть за умови блекаутів
Киянин облаштував зарядну станцію для Tesla прямо у дворі багатоповерхівки (відео)
Вчора, 15:24

Новини

Індія запускає перший біопереробний завод на основі бамбука
Індія запускає перший біопереробний завод на основі бамбука
«Зелена» генерація отримує менше половини коштів за вироблену електроенергію, – інвестор
«Зелена» генерація отримує менше половини коштів за вироблену електроенергію, – інвестор
Україні треба якнайшвидше будувати розподілену зелену генерацію – Укренерго
Україні треба якнайшвидше будувати розподілену зелену генерацію – Укренерго
Іноземні кредитори стурбовані проблемою боргів в зеленій енергетиці України – норвезький інвестор
Іноземні кредитори стурбовані проблемою боргів в зеленій енергетиці України – норвезький інвестор
Борг «Укренерго» перед державним Гарпоком досяг 30 млрд грн
Борг «Укренерго» перед державним Гарпоком досяг 30 млрд грн
Канада ризикує втратити шалені інвестиції у зелену енергетику
Канада ризикує втратити шалені інвестиції у зелену енергетику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим
30K
Тимчасовий захист повторно: які країни приймуть українських біженців, а які ні
13K
Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування
7580
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6739
Заборона Московської церкви: Тимошенко, Бойко проти? Оприлюднені списки депутатів
5902
«Це вже не жарти». Лобістам Московської церкви у парламенті зробили останнє попередження

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту