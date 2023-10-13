Індія запускає перший біопереробний завод на основі бамбука
Індія, третій у світі споживач та імпортер нафти, прагне скоротити споживання сирої нафти
Індійська нафтопереробна компанія Numaligarh Refinery Ltd (NRL), дочірня компанія Explorer Oil India (OILI.NS), планує у найближчі півроку розпочати виробництво етанолу на своєму біопереробному заводі в північно-східному штаті Ассам, повідомив керуючий директор компанії Бхаскар Пхукан, повідомляє Reuters.
Індія, третій у світі споживач та імпортер нафти, прагне скоротити споживання сирої нафти шляхом переходу на стійкі альтернативи, такі як біопаливо. Країна планує подвоїти змішування етанолу з бензином до 20% до 2025 року.
Біопереробний завод в Ассамі, який обійшовся NRL та його фінським партнерам Chempolis і Fortum у 40 мільярдів рупій, є першим в Індії, який використовує бамбук як сировину, і очікується, що він щорічно вироблятиме 50 000 тонн етанолу, 16 000 тонн фурфуролу та 11 000 тонн оцтової кислоти.
Фурфурол використовується для скріплення таких компонентів, як клей. Північно-східний регіон Індії багатий на вирощування бамбука.
NRL має 50% акцій у проекті.
«У регіоні немає покупців бамбука, оскільки паперові фабрики закрилися. Тож бамбука є достатньо», – сказав Пхукан на галузевому заході.
Він також сказав, що компанія отримає необхідні сертифікати, щоб мати можливість експортувати фурфурол на європейські ринки після задоволення місцевого попиту.
«Ми досліджуємо проекти меншого розміру в Мізорамі та Мегалії... є великі можливості для оптимізації витрат на майбутніх нафтопереробних заводах», – сказав він, не вказуючи часові рамки для нових проектів.
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