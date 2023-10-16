Ексміністр енергетики закликав поетапно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії

Прайс-кепи діють вже чотири роки, через що зараз накопичуються борги в енергетиці

Для вирішення проблем боргів в енергетиці Україні потрібно поетапно скасовувати цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.).

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Про це заявив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА) Іван Плачков.

Він зауважив, що прайс-кепи були введені як тимчасовий захід і планувалось, що вони не будуть діяти довго. Однак прайс-кепи діють вже чотири роки, через що зараз накопичуються борги в енергетиці.

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«Давайте ми будемо на першому етапі розширювати ось ці обмеження, зменшувати мінімальну ціну та збільшувати максимальну для того, щоб ми поетапно підходили до того, щоб їх скасувати», – наголосив ексміністр.

Плачков додав, що ціна на електроенергію має формуватись відповідно до вартості палива і курсу долара.

«Тоді ринок запрацює по-справжньому і ми матимемо справедливу ціну. Не буде таких боргів по 38 млрд грн. Як живе цивілізований світ? Ось так він живе. Ми ж хочемо в цивілізованому світі жити», – підкреслив він.

Ексміністр також зазначив, що прайс-кепи заважають комерційному імпорту електроенергії, оскільки через штучні обмеження трейдерам не вигідно імпортувати її. Через це «Укренерго» вимушена користуватись аварійною допомогою для покриття дефіциту в енергосистемі, що коштує значно дорожче, ніж імпорт.

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Плачков висловив надію, що Регулятор прийме рішення щодо збільшення граничних цін на електроенергію, а найближчим часом взагалі відмовиться від них.

Раніше «Енергоатом» закликав до скасування price cap на ринку електроенергії