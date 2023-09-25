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«Енергоатом» винен понад 20 млрд грн енергоринку України – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Енергоатом» винен понад 20 млрд грн енергоринку України – Центр Разумкова
«Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн
фото з відкритих джерел

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом»

Заборгованість компанії «Енергоатом» на ринку електроенергії за 2022 рік складає 20,5 млрд грн, що перешкоджає ефективній роботі енергетичних компаній в Україні, повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Повне погашення заборгованості попередніх періодів за послугу ПСО Компанії в розмірі 20,5 млрд грн, яка накопичилась у 2022 році, на думку керівництва Енергоатому можливе лише за рахунок державного бюджету», – сказав Омельченко.

За його словами, «Енергоатом» намагається перекласти свої зобов'язання за ПСО на платників податків (держбюджет).

Водночас він зазначив, що ті кошти, які компанія почала виплачувати у вересні поточного року є недостатніми.

«Це порівняно незначна сума у велитенському морі боргів», – зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: Кабмін Держбюджет Енергоатом борг

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