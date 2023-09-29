«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці

Харківські «Укренергомашини» запропонували занадто низьку ціну для «Енергоатома» – нардеп

Оператор всіх атомних електростанцій України держкомпанія НАЕК «Енергоатом» відмовилася від ремонту енергоблоку №2 Хмельницької АЕС, що було необхідно, аби той працював взимку на повну потужність, пише Status Quo.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. За його словами, причина скасування тендеру в тому, що підрядник запропонував занадто низьку ціну за виконані роботи.

Ще 30 березня «Енергоатом» оголосив тендер на ремонт енергоблоку на суму 580 млн грн. На тендер подалася державна компанія «Укренергомашини»: харківське підприємство запропонувало виконати роботи за 290 млн грн, тобто на 300 млн грн дешевше.

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«Енергоатом» починає крутитися, змінювати щось. «Укренергомашини» тричі звертаються до АМКУ зі скаргами на дискримінаційні умови тендеру. І доводять свою правоту, – написав Железняк.

У результаті 21 вересня «Енергоатом» взагалі скасував тендер, вказавши причиною відсутність фінансування. Через це в опалювальному сезоні 2023-2024 років енергоблок №2 Хмельницької АЕС буде працювати не на повну потужність: замість 1000 МВт він буде генерувати тільки 830-850 МВт.

При цьому, наголосив Железняк, два місяці тому «Енергоатом» був готовий заплатити більше 281 млн грн за електроавтобуси. Тендер тричі переносився, але так і не відбувся через суспільний резонанс.

Крім того, нещодавно в мережі з’явився договір, згідно з яким «Енергоатом» закупив картриджі для принтерів на суму більше трьох мільйонів гривень. При цьому ціни деяких канцелярських приладів у кілька разів перевищували розцінки в інтернет-магазинах.

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«Мені треба пояснювати, що пішло не так в цій схемі і чому в результаті тендер скасували, коли поставили суму на 300 млн менше? Чи самі здогадаєтесь? Ось де головна магія відбувається. Тому і так дивно виглядає, коли на таких об’ємах ще і «зусилля» на картриджі та беруші вони знаходять», – додав Железняк.