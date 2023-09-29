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«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
30 березня «Енергоатом» оголосив тендер на ремонт енергоблоку на суму 580 млн грн
фото з відкритих джерел

Харківські «Укренергомашини» запропонували занадто низьку ціну для «Енергоатома» – нардеп

Оператор всіх атомних електростанцій України держкомпанія НАЕК «Енергоатом» відмовилася від ремонту енергоблоку №2 Хмельницької АЕС, що було необхідно, аби той працював взимку на повну потужність, пише Status Quo.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. За його словами, причина скасування тендеру в тому, що підрядник запропонував занадто низьку ціну за виконані роботи.

Ще 30 березня «Енергоатом» оголосив тендер на ремонт енергоблоку на суму 580 млн грн. На тендер подалася державна компанія «Укренергомашини»: харківське підприємство запропонувало виконати роботи за 290 млн грн, тобто на 300 млн грн дешевше.

«Енергоатом» починає крутитися, змінювати щось. «Укренергомашини» тричі звертаються до АМКУ зі скаргами на дискримінаційні умови тендеру. І доводять свою правоту, – написав Железняк.

У результаті 21 вересня «Енергоатом» взагалі скасував тендер, вказавши причиною відсутність фінансування. Через це в опалювальному сезоні 2023-2024 років енергоблок №2 Хмельницької АЕС буде працювати не на повну потужність: замість 1000 МВт він буде генерувати тільки 830-850 МВт.

При цьому, наголосив Железняк, два місяці тому «Енергоатом» був готовий заплатити більше 281 млн грн за електроавтобуси. Тендер тричі переносився, але так і не відбувся через суспільний резонанс.

Крім того, нещодавно в мережі з’явився договір, згідно з яким «Енергоатом» закупив картриджі для принтерів на суму більше трьох мільйонів гривень. При цьому ціни деяких канцелярських приладів у кілька разів перевищували розцінки в інтернет-магазинах.

«Мені треба пояснювати, що пішло не так в цій схемі і чому в результаті тендер скасували, коли поставили суму на 300 млн менше? Чи самі здогадаєтесь? Ось де головна магія відбувається. Тому і так дивно виглядає, коли на таких об’ємах ще і «зусилля» на картриджі та беруші вони знаходять», – додав Железняк.

Теги: Ярослав Железняк фінансування ремонт Енергоатом

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