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Борг «Укренерго» перед державним Гарпоком досяг 30 млрд грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Борг «Укренерго» перед державним Гарпоком досяг 30 млрд грн
Через недостатність тарифу «Укренерго» у 2019-2022 роки зазнало понад 49 млрд грн тарифних збитків
фото з відкритих джерел

Рівень виплат підприємствам зеленої енергетики за 2022 рік не перевищує 55,3%

Компанія «Укренерго» накопичила 29,6 млрд грн боргу перед ДП «Гарантований покупець» щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні, йдеться на сайті держпідприємства.

Також повідомляється, що в, свою чергу, рівень розрахунків «Гарантованого покупця» перед підприємствами відновлюваної енергетики з початку поточного року складає 52,3%.

Рівень виплат галузі зеленої енергетики за 2022 рік не перевищує 55,3%.

Як повідомлялося, «Укренерго» закликає Нацкомісію з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергією компанією, щоб вона могла не накопичувати нові борги та могла обслуговувати залучені кредити для погашення існуючих боргів. Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.

Теги: НКРЕКП послуги Укренерго борг

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