Нардеп Герус розказав, яке завдання до зими мають вирішити Міненерго, НКРЕКП та парламент

Герус: Рішення з виплати боргів на енергоринку на енергоринку держава має знайти до кінця листопада

Проблема ланцюгових заборгованостей на ринку електроенергії поступово вирішується завдяки збільшенню розрахунків з боку компанії «Енергоатом» і наступним етапом для державних органів влади має бути пошук джерела фінансування старіших боргів. Про це заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус в ході засідання, коментуючи прогрес у вирішенні питання оплат після попереднього засідання, яке було проведене у серпні.

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«На мою думку, треба рухатись поетапно. Відбувається зупинка нарощення боргів, а коли ми бачимо, що борги не наростають, ми прожили місяць або два чисто тоді ми чітко проводимо лінію що це був минулий період і ми разом з міністерством, регулятором збираємося і шукаємо рішення по минулому періоду», – сказав Герус.

За його словами, він отримує безліч повідомлень від власників домашніх електростанцій про те, що виплати за згенеровану електроенергію зупинилися і їм, а не тільки великим енергокомпаніям.

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При цьому Герус повідомив, що «Енергоатом» буде забезпечувати 100% розрахунки на ринку електроенергії, а також до кінця року буде виплачувати по 0,7 млрд грн щомісячно для зменшення заборгованості, яка на кінець року залишиться на рівні 17 млрд грн.

«До кінця року має бути точно погашено 2,2 млрд грн», – підкреслив голова комітету.

Водночас гендиректор компанії Енергопоставка Олег Романчук зазначив, що для учасників ринку електроенергії питання боргів є критичним і тому запропонував наступне засідання комітету провести у листопаді і присвятити його питанню саме попередніх боргів.

«Пропозиція, щоб це відбулося не пізніше кінця листопада», – сказав Романчук.

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При цьому Герус повідомив, що повністю підтримує запропонований план та закликав заступника міністра енергетики Юрія Власенко також розглянути варіанти рішення проблеми.

«Безумовно, треба пошукати рішення», – додав зі свого боку Власенко.

Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» з вересня забезпечує повну оплату поточних фінансових обов’язків, частково погашає борги на енергоринку, але на кінець року все одно матиме 17 млрд грн боргу через відсутність інших джерел фінансування.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.