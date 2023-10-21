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У США скасували проект трубопроводу для уловлювання вуглецю

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У США скасували проект трубопроводу для уловлювання вуглецю
Проект Navigator мав прокласти 1300 миль (2092 км) трубопроводу через п’ять штатів
ілюстративне фото

Скасування одного з найбільших проектів такого роду є перешкодою для кліматичної стратегії президента Джо Байдена

Компанія Navigator CO2 Ventures скасувала свій проект трубопроводу Heartland Greenway, спрямований на збирання 15 мільйонів метричних тонн вуглекислого газу щорічно з етанолових заводів Середнього Заходу та його постійне зберігання під землею, повідомила компанія в п’ятницю, посилаючись на «непередбачувані» державні регуляторні процеси, пише Reuters.

Скасування одного з найбільших проектів такого роду є перешкодою для розвитку проектів уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) у США, які є опорою кліматичної стратегії президента Джо Байдена. Це також удар по промисловості етанолу, яка бачить CCS як ключ до скорочення викидів від виробництва палива.

Проект Navigator мав прокласти 1300 миль (2092 км) трубопроводу через п’ять штатів. Мешканці вздовж маршруту висловили державним регуляторам занепокоєння щодо потенційних ризиків для безпеки в разі витоку з трубопроводу та щодо шкоди їхній землі внаслідок будівництва.

У вересні регуляторні органи Південної Дакоти відхилили заявку компанії на дозвіл, а цього місяця компанія попросила регуляторних органів Айови призупинити процес отримання дозволу.

Navigator відкликав свою заявку на отримання дозволу 10 жовтня в штаті Іллінойс, де він сподівався зберігати вловлений вуглець, згідно з нормативним документом штату.

«Люди об’єдналися, щоб протистояти Navigator на всіх рівнях у кожному куточку кожного штату, і ми перемогли», – сказав Джесс Мазур, організатор із Айови з екологічної групи Sierra Club, яка виступає проти вуглецевих трубопроводів.

Navigator співпрацює з компанією Poet, що базується в Південній Дакоті, найбільшою національною компанією з виробництва біопалива, щоб зафіксувати викиди від 18 її заводів в Айові, Небрасці та Південній Дакоті.

Відповідаючи на запитання про скасування проекту, представник Poet сказав, що CCS може принести користь сільським громадам шляхом декарбонізації виробництва етанолу, і що «держави, які повільно впроваджують ці технології, ризикують залишитися позаду».

Теги: США альтернативна енергетика технології

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