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    В «Слузі народу» обіцяють не тягнути з фінзвітами. Але хочуть обмежити повноваження НАЗК

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    Зараз група депутатів готує новий закон про партії - В «Слузі народу» обіцяють не тягнути з фінзвітами. Але хочуть обмежити повноваження НАЗК
    Зараз група депутатів готує новий закон про партії
    DW

    Голова пропрезидентської партії пояснив позицію щодо держфінансування політсил

    Партія «Слуга народу» готує звіти за третій та четвертий квартали 2020 року і обіцяє не затягувати процес їх подання до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    «Наші звіти за третій та четвертий квартали вже будуть пов’язані з виборчим періодом – вони будуть куди більш об’ємними і помилитися в них та потрапити під заборону держфінансування набагато легше. Ми не будемо довго тягнути з цими звітами», – сказав він.

    Корнієнко нагадав, що він є автором законопроєкту про скасування норми про необов’язковість подання звітів під час карантину, але також співавтором законопроєкту про те, аби забрати у НАЗК функції перевірки фіктивності угод.

    «Остання норма частково шкодить самій ідеї партій, бо існує орган, який постійно говорить, що партії там щось знову вкрали. В таких умовах важко переконувати людей вступати в партію, вести з нею відносини», – зазначає голова «Слуги народу».

    Він додав, що група депутатів готує новий закон про партії, який вже пройшов ОБСЄ та Венеційську комісію. «Думаю, восени ми вже будемо його реєструвати і виносити до зали. Він системно буде вирішувати ті питання, які не вирішені в старому законодавстві», – прокоментував політик.

    Нагадаємо, у березні НАЗК відновило держфінансування парламентських партій після подання виправлених звітів та перевірок. Зокрема, це стосувалось партій «Батьківщина» та «Слуга народу».

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    Теги: закон партії НАЗК партія Слуга народу Олександр Корнієнко
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