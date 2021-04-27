В «Слузі народу» обіцяють не тягнути з фінзвітами. Але хочуть обмежити повноваження НАЗК

Голова пропрезидентської партії пояснив позицію щодо держфінансування політсил

Партія «Слуга народу» готує звіти за третій та четвертий квартали 2020 року і обіцяє не затягувати процес їх подання до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Наші звіти за третій та четвертий квартали вже будуть пов’язані з виборчим періодом – вони будуть куди більш об’ємними і помилитися в них та потрапити під заборону держфінансування набагато легше. Ми не будемо довго тягнути з цими звітами», – сказав він.

Корнієнко нагадав, що він є автором законопроєкту про скасування норми про необов’язковість подання звітів під час карантину, але також співавтором законопроєкту про те, аби забрати у НАЗК функції перевірки фіктивності угод.

«Остання норма частково шкодить самій ідеї партій, бо існує орган, який постійно говорить, що партії там щось знову вкрали. В таких умовах важко переконувати людей вступати в партію, вести з нею відносини», – зазначає голова «Слуги народу».

Він додав, що група депутатів готує новий закон про партії, який вже пройшов ОБСЄ та Венеційську комісію. «Думаю, восени ми вже будемо його реєструвати і виносити до зали. Він системно буде вирішувати ті питання, які не вирішені в старому законодавстві», – прокоментував політик.

Нагадаємо, у березні НАЗК відновило держфінансування парламентських партій після подання виправлених звітів та перевірок. Зокрема, це стосувалось партій «Батьківщина» та «Слуга народу».