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    Економіка та фінанси

    Британський аналітик попередив про ризики впливу олігархів на банківський сектор

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    Британський аналітик попередив про ризики впливу олігархів на банківський сектор
    Фото: Укрінформ

    Британський оглядач проаналізував атаки на НБУ

    Повзуче повернення олігархічного впливу на банківський нагляд в Україні може зашкодити зусиллям, покликаним боротися з відмиванням грошей, прищеплювати культуру раціональноъ банківської справи і гарантувати макрофінансову стабільність. Про це пише оглядач британського журналу New Statesman Девід Кларк, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

    На думку аналітика, це також призведе до припинення фінансової підтримки з боку МВФ та інших міжнародних кредиторів, в результаті чого Україна може опинитися на межі дефолту.

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    Зокрема, експерт заявив про нездатність президента Володимира Зеленського розвіяти враження, що він досі залишається «молодшим партнером» олігарха Ігоря Коломойського, якого звинувачують у відмиванні грошей і шахрайстві.

    Більш того, президент тільки посилив цим сумніви, призначивши в квітні адвоката Коломойського Андрія Богдана главою своєї адміністрації.

    «Більшою мірою намірами Зеленського стурбовані міжнародні кредитори. Примітно, що за два дні до президентських виборів представники МВФ у Києві оприлюднили заяву, в якій нагадали українським політикам, що націоналізація «ПриватБанку» була необхідна, щоб гарантувати фінансову стабільність, і закликали продовжити зусилля по відновленню збитків від колишніх власників та пов'язаних сторін», - вважає автор статті

    На сьогоднішній день, на думку Кларка, на кону стоїть важливе питання, що стосується цілісності українського фінансового сектора і бажання адміністрації Зеленського захищати незалежність Національного банку України. За останні шість років близько ста банків були оголошені НБУ неплатоспроможними в рамках його зусиль з очищення банківської галузі.

    «Багато хто з їх колишніх власників стали частиною «неформальної олігархічної коаліції», яка б хотіла послабити повноваження НБУ з банківського нагляду і повернутися до тих днів, коли вони фактично могли керувати українськими банками як особистою скарбницею», - звертає увагу Кларк.

    Автор публікації також зазначає, що на наступний день після президентських виборів екс-голова НБУ Валерія Гонтарева, відповідальна за націоналізацію «ПриватБанку», стала фігурантом кримінальної розслідування і метою нападок у Facebook нібито через її причетність до корупційних схем часів Януковича.

    «Мабуть, ці атаки є частиною зусиль підірвати незалежність НБУ і зробити його більш сприйнятливим до зовнішнього впливу при прийнятті рішень, що стосуються неплатоспроможності фінансових організацій та інших питань регулювання. Одним з них є невирішене питання про місцеву філію Сбербанку, що опинилася під санкціями з початку українського кризи в 2014 році», - міркує автор статті.

    За його словами, регулюючі органи відчувають дедалі більший тиск з боку олігархів, які прагнуть придбати прибутковий портфель позик та активів українського підрозділу Сбербанку, хоча його продаж порушить національні і міжнародні санкції. НБУ «мудро відмовляється порушувати правила».

    Події навколо «Приватбанку» і «Сбербанк України» є важливим показником ставлення адміністрації Зеленського до фінансового сектору і серйозності її обіцянки викорінити корупцію.

    Західні уряди і міжнародні фінансові інститути повинні рішуче і одностайно сигналізувати про свої побоювання президенту Зеленському і його новому уряду.

    «Слід чітко вказати, що незалежний банківський нагляд і регулювання — це риса, яку не можна переходити, якщо Київ хоче отримувати постійну підтримку, і що справа «Приватбанку» є контрольною перевіркою прихильності України до реформ», - додав Кларк.

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