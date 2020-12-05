Байден офіційно переміг на виборах в Каліфорнії
Каліфорнія офіційно забезпечила Байдену потрібну для перемоги кількість виборників
Влада Каліфорнії затвердила результати голосування на президентських виборах, визнавши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена.
Про це повідомляє Associated Press.
Перемога в штаті дає кандидату 55 голосів виборників. Таким чином, після сертифікації результатів в Каліфорнії Байден офіційно набирає 279 голосів виборників при необхідних 270, наголошується в матеріалі.
Як відомо, 13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа 232 голоси.
До слова, 1 грудня Трамп повторно оскаржив у суді перемогу Байдена у Вісконсині.
Раніше Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів.
Зазначимо, у обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.
Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.