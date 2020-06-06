Трамп готовий почати торгову війну з ЄС та Китаєм через лобстерів



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Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі, якщо торговельні партнери не знизять свої мита на американського лобстера

Президент вимагає знизити мита на американську продукцію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі, вироблені в Європейському Союзі, і на деякі китайські товари, якщо торговельні партнери не знизять свої мита на американського лобстера. Про це повідомляє gCaptain.

«Якщо Європейський Союз не зніме цей тариф негайно, ми збираємося встановити тариф на їх автомобілі, який буде еквівалентним», – сказав Трамп.

Трамп також заявив, що і на деякі китайські товари будуть встановлені мита – »на щось, що вони продають, дуже цінне для них».

Трамп часто погрожував тарифами на автомобілі, що імпортуються з ЄС, головним чином, щоб змусити європейців погодитися на переговори і змусити німецьких автовиробників взяти на себе нові інвестиції в США.

Нагадаємо, падіння доходів через пандемію коронавірусу і карантинних обмежень, які пропонує зняти президент Дональд Трамп, сильніше торкнулося афроамериканських родин, ніж біле населення США. Афроамериканці в більшості втратили роботу з початку спалаху коронавірусу.