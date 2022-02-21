Бюджетні гроші мають спрямовуватися на оборону, а не піар президента – нардеп про «економічний паспорт»

Всі ресурси зараз мають бути спрямовані на оборону – Кіра Рудик

Ситуація в Україні зараз критична, і всі ресурси, у тому числі фінансові, мають бути спрямовані на оборону, а не на піар-забаганки президента. Про це заявила народний депутат Кіра Рудик, коментуючи законопроєкти щодо «економічного паспорту», розгляд яких заплановано на четвер, 24 лютого.

«Економічний паспорт» – це лише один з законопроектів президента, який він буде намагатися протягнути через зал цього тижня. Та чи може бути ситуація в країні критичнішою, ніж зараз? Ми маємо переформатувати всі наші ресурси і всі наші кошти на оборону», – наголосила Рудик у ефірі телеканалу «Україна 24».

Нардеп висловила здивування тим фактом, що влада закликає наших міжнародних партнерів «діяти вже зараз!», проте сама чомусь не діє, і не ухвалює необхідних рішень щодо перерозподілу коштів на озброєння та оборону.

«Зараз треба максимально вкладати гроші в нашу оборону. Це стосується також і залучення міжнародних інвестицій. Тому що піар президента – це, звичайно добре і важливо для нього. Але для країни важливо, щоб у наших військових були зарплати і щоб у нас ремонтувалось озброєння і щоб від нас не йшли інвестори. От це головне, що ми зараз маємо зробити», – наголосила нардеп.

Як відомо, президент вніс на розгляд у парламент законопроєкти щодо запровадження «економічного паспорту українця». Ця ініціатива була розкритикована міжнародними та українськими економістами, адже вона не тільки дискримінує українських дітей за роком народження (паспорти будуть доступні тільки для дітей з 2019 року народження), але також призведе до нарощування державного боргу, розбалансування надходжень та дефіциту коштів на соціальні виплати.