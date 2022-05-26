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    Економіка та фінанси

    Центральний банк Росії засекретив прогноз інфляції на 2022 рік

    Може є що приховувати? - Центральний банк Росії засекретив прогноз інфляції на 2022 рік
    Може є що приховувати?
    фото з відкритих джерел

    Водночас у країні-агресорі фіксують уповільнення темпів зростання цін

    Під час оголошення ключової ставки Центрального банку РФ країна прибрала традиційний прогноз інфляції до кінця року і зберегла лише прогноз на наступні два роки. Про це повідомила пресслужба ЦБ РФ.

    Своїм рішенням у четвер російський центробанк вирішив знизити ключову ставку на 300 б.п. до 11,00% річних. За прогнозом Банку Росії річна інфляція знизиться до 5 – 7% у 2023 році і повернеться до 4% у 2024 році, але російський регулятор прибрав прогноз на поточний рік.

    Водночас у країні-агресорі фіксують уповільнення темпів зростання цін, зокрема через динаміку обмінного курсу рубля. Річна інфляція в РФ у квітні досягла 17,8%, проте, за оцінкою на 20 травня, сповільнилася до 17,5%.

    Дані Банк Росії прийматиме рішення за ставкою з урахуванням динаміки інфляції та процесу структурної перебудови економіки – так у Росії називають пристосування до ізоляції від іноземних ринків через санкції за вторгнення в Україну.

    Тим часом візовий центр Італії в Москві зупинив прийом документів на візи.

    У Казахстані заблокували кореспондентські рахунки трьох дочірніх компаній російських банків через санкції на суму 9,2 млрд тенге (близько $21,6 млн).

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    Теги: інфляція росія окупанти санкції банк війна Україна окупація #stoprussia
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    Центральний банк Росії засекретив прогноз інфляції на 2022 рік