Італія перестала видавати візи росіянам

З 25 травня тимчасово не приймають документи на візу від заявників без оплаченого консула.

Візовий центр Італії в Москві зупинив прийом документів на візи. Про це повідомили в Асоціації туроператорів Росії.

У зв'язку з тимчасовою неможливістю Банку «Інтеза» приймати та проводити платежі з оплати консульського збору, візовий центр Італії не може прийняти документи в осіб, які не сплатили консульський збір".

На сайті VMS вказано, що подати документи на візу поки що можуть тільки ті, у кого консульський збір сплачено заздалегідь і мають на руках роздруківку у паперовому вигляді, а також ті, хто звільнений від сплати консульського збору.

У компанії VMS підтвердили, що з 25 травня тимчасово не приймають документи на візу від заявників без оплаченого консула.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про введення запровадження візового режиму для громадян Росії.

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зробила чергову заяву. На цей раз вона пообіцяла вислати американського журналіста чи ЗМІ, якщо її брифінги заблокують на YouTube.