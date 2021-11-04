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    Економіка та фінанси

    «Центренерго» припинило поставки вугілля на Трипільську ТЕС, що забезпечує електроенергією Київ

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    За 1&ndash;3 листопада&nbsp;Трипільська ТЕС отримала всього 0,3 тис. тони вугілля, при цьому спрацювала 8,8 тис. тонн - «Центренерго» припинило поставки вугілля на Трипільську ТЕС, що забезпечує електроенергією Київ
    За 1–3 листопада Трипільська ТЕС отримала всього 0,3 тис. тони вугілля, при цьому спрацювала 8,8 тис. тонн

    За останній місяць Трипільска ТЕС скоротила запас вугілля на 30%

    Поставки вугілля з початку листопада на державну Трипільську ТЕС під Києвом зведені до мінімуму, свідчать дані Міністерства енергетики.

    За 1–3 листопада державна ТЕС отримала всього 0,3 тис. тони вугілля, при цьому спрацювала 8,8 тис. тонн. 1-2 листопада поставки вугілля на державну ТЕС були зовсім відсутні.

    Останні тижні Трипільська ТЕС працює на мінімально допустимому рівні, уникаючи повної зупинки. Запаси на складах станції складають 28,3 тис. т при мінімально гарантованому рівні 48,9 тис. т.

    За останній місяць Трипільска ТЕС скоротила запас вугілля на 30%.

    Нагадаємо, починаючи з серпня 2021 року більш як кожен другий енергоблок державних ТЕС не працює через нехватку вугілля. Через простій державних ТЕС, 2 листопада «Укренерго» не змогла збалансувати енергосистему, запросивши аварійну допомогу з Білорусі.

    Теги: ТЕС вугілля Центренерго Укренерго
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    «Центренерго» припинило поставки вугілля на Трипільську ТЕС, що забезпечує електроенергією Київ