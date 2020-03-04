У Києві посеред дороги загорілося таксі (фото)
На проїжджій частині дороги зайнявся автомобіль Mersedes-Benz E200
У ніч на середу, 4 березня, на просп. Повітрофлотському, 39/1 зайнявся автомобіль служби таксі. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 3:38.
На місце події прибули вогнеборці 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги зайнявся автомобіль Mersedes-Benz E200.
О 3:59 рятувальники ліквідували пожежу. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
Внаслідок загоряння пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля.
Причина займання наразі встановлюється.
Жертв та постраждалих немає.
Як повідомлялося, 2 березня вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel. Загорання сталося на проїжджій частині.