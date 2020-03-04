У Києві посеред дороги загорілося таксі (фото)



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Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в автівці Фото: ДСНС

На проїжджій частині дороги зайнявся автомобіль Mersedes-Benz E200

У ніч на середу, 4 березня, на просп. Повітрофлотському, 39/1 зайнявся автомобіль служби таксі. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 3:38.

На місце події прибули вогнеборці 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги зайнявся автомобіль Mersedes-Benz E200.

О 3:59 рятувальники ліквідували пожежу. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок загоряння пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 2 березня вранці на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі Києва сталася пожежа в автомобілі Opel. Загорання сталося на проїжджій частині.