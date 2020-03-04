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    Новини

    Вночі у Києві палали шини (фото, відео)

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    Вогонь охопив площу близько 50 кв. м - Вночі у Києві палали шини (фото, відео)
    Вогонь охопив площу близько 50 кв. м
    Фото: Інформатор

    Чорним димом затягло Троєщину

    У ніч на середу, 4 березня, на вулиці Пухівській, 1 у Києві сталася пожежа. На узбіччі проїжджої частини горіли автомобільні шини.

    Виклик на лінію «101» надійшов близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли приїхали рятувальники, площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів. Вогонь стрімко поширювався і локалізувати його вдалося лише на площі близько 50 квадратних метрів.

    Через відсутність гідрантів поблизу пожежним доводилося підвозити воду.

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    Вночі у Києві палали шини (фото, відео)
    Вночі у Києві палали шини (фото, відео)
    Вночі у Києві палали шини (фото, відео)
    Вночі у Києві палали шини (фото, відео)
    Вночі у Києві палали шини (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Під час події вітер дув у бік Троєщини. Через це мешканці масиву могли бачити дим і відчувати запах паленої гуми.

    Обійшлося без постраждалих.

    Варто відзначити, що купа шин утворилася досить давно. Неподалік від місця події розташовані шиномонтажі. Найімовірніше саме вони і складали там старі покришки.

    Основна причина загоряння, яку розглядають, - підпал.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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