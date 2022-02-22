Через антиукраїнські заяви Росії злетіли ціни на нафту

Brent подорожчала на 2% – до 95,39 доларів за барель

Котирування продовжують зростати до 97,7 долара за барель

На тлі ризиків повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, котирування нафти 22 лютого швидко зростають, оновлюючи семирічні максимуми. Про це пише «Інтерфакс».

За попередню сесію Brent подорожчала на 2% – до 95,39 доларів за барель. Станом на 9:50 за київським часом котирування продовжують зростати до 97,7 долара за барель.

Березневі ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі на 2,79 долара (3,06%), до 93,86 долара за барель. За попередню сесію у п'ятницю контракт подешевшав на 0,8%, у понеділок торги WTI не проводились через свято у США.

Раніше деякі аналітики попереджали, що у разі ескалації напруженості на сході України ціна Brent може перевищити 100 за барель на побоювання про перебої постачання нафти з Росії.

Тим часом, російський рубль став найбільш нестабільною валютою у світі після новин про визнання президентом РФ Володимиром Путіним «Л/ДНР». На вечір 21 лютого курс долара щодо рубля під час торгів склав 79-80 рублів.

Напередодні ми повідомляли, що російські ринки, компанії та рубль стрімко обвалились.

Ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи. А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.