Чергова генеруюча компанія подала на «Укренерго» до суду

ПрАТ «Укргідроенерго» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом на «НЕК «Укренерго» про стягнення 5,3 млн грн за послуги з врегулювання небалансів.

Суд відкрив провадження у справі.

Про це повідомляє агентство ExPro, посилаючись на текст відповідної ухвали від 16 червня. Документ опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, ряд генеруючих компаній подали судові позови проти НЕК «Укренерго» з вимогою погасити заборгованість, сформовану перед компаніями за послуги на балансуючому ринку протягом 2019-2021 рр.

На сьогодні борг «Укренерго» перед сторонами, відповідальними за баланс становить 5,9 млрд грн, а перед постачальниками послуг з балансування – 7,2 млрд грн.

Сумарно заборгованість складає понад 13 млрд.

Раніше в КП «Київтеплоенерго», якому також заборгувало «Укренерго», поскаржилися, що виробники електроенергії не можуть надавати послуги через «касовий розрив», спричинений боргами системного оператора на балансуючому ринку.

Там повідомили, що борг «Укренерго» перед КП складають близько 1 млрд грн.

За даними компанії, це спричинило в КП «касовий розрив», що не дозволяє їй, як і усім виробникам електроенергії, закуповувати паливо, проводити ремонтні роботи та призвело до обмеження своїх послуг.