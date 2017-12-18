Черновецький скуповує українські агроактиви

«Ми не прагнемо конкурувати з найбільшими українськими агрохолдингами, а більшою мірою зацікавлені в нішевих продуктах і послугах»

Інвестиційна компанія Chernovetskyi Investment Group (CIG) профінансувала два агропроекти в минулому році і не виключає угод в агропромисловому комплексі в 2018 році. Про це «Економічній правді» розповіли в компанії CIG, що належить українському бізнесменові Степану Черновецькому (синові екс-мера Києва Леоніда Черновецького). У CIG



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Ілюстративне фото з відкритих джерел Chernovetskyi Investment Group підтримує Kray Technologies -- виробника найбільших в Україні агродронів для оприскування рослин на полях

«Ми не прагнемо конкурувати з найбільшими українськими агрохолдингами, а більшою мірою зацікавлені в нішевих продуктах і послугах»

Інвестиційна компанія Chernovetskyi Investment Group (CIG) профінансувала два агропроекти в минулому році і не виключає угод в агропромисловому комплексі в 2018 році.

Про це «Економічній правді» розповіли в компанії CIG, що належить українському бізнесменові Степану Черновецькому (синові екс-мера Києва Леоніда Черновецького).

У CIG розглядають варіанти придбання сучасних агропідприємств, пов'язаних з переробкою, зберіганням або транспортуванням продукції.

У минулому році компанія інвестувала відразу в два агропроекти.

У вересні 2017 року CIG вклалася в Kray Technologies, виробника найбільших в Україні агродронів для обприскування рослин на полях.

Вартість угоди з Kray Technologies - кілька мільйонів гривень. Серійне виробництво безпілотних пристроїв в Києві заплановано на 2018 рік.

Українськими дронами вже зацікавилася одна з американських компаній.

За оцінкою президента CIG Степана Черновецького, виробництво агродронів - дуже перспективний напрям у всьому світі.

Безпілотні пристрої оптимізують витрати середніх і великих фермерів на захист рослин, оскільки навіть зараз для обробки полів традиційно використовують дорогі наземний транспорт і малу авіацію.

«Також ми інвестували у виробництво готової сільгосппродукції. Більш докладно розповісти про це зможемо трохи пізніше», - прокоментував президент CIG.

Компанія має намір інвестувати в проекти, що виробляють продукти і технології, які затребувані на міжнародних ринках.

«Ми не прагнемо конкурувати з найбільшими українськими агрохолдингами, а більшою мірою зацікавлені в нішевих продуктах і послугах», - підкреслив Степан Черновецький.

Як відомо, Chernovetskyi Investment Group (CIG) - це інвестиційна компанія на ринку СНД, заснована в 2013 році. Інвестиційний потенціал - понад 100 млн доларів.

У портфель компанії входять українські IТ-компанії: Eda.ua (входить в Foodout Group), Doc.ua, Softcube і Zakaz.ua. У 2015 році CIG інвестувала 1 млн доларів в платформу для дітей KIDO'Z (Ізраїль) і 1 млн доларів в міжнародний сервіс з продажу автобусних квитків Busfor.

У 2017 році проінвестовано індійський проект з доставки готових страв Inner Chef, а також компанію Kray Technologies, виробника комерційних дронів для агропідприємств.