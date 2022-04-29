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    Соціологи з'ясували, кого із європейських політиків українці не люблять найбільше

    Президент Німеччини має найменшу популярність серед українців як світовий політик&nbsp; - Соціологи з'ясували, кого із європейських політиків українці не люблять найбільше
    Президент Німеччини має найменшу популярність серед українців як світовий політик 
    фото з відкритих джерел

    Найнижчий кредит довіри від громадян України отримали німецькі політики

    Окрім Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, українці найбільш недолюблюють серед європейських політиків лідера Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке опублікувала група «Рейтинг».

    Група проводила своє дослідження 26 квітня серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

    Результати показали, що найнегативнішу репутацію серед усіх політичних діячів мають диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко.

    А от із європейських політиків найбільше українці не довіряють президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру. 18% опитуваних ставляться до нього зовсім негативно.

    До слова, Штайнмаєр виявися також найменш упізнаваним політиком для українців. Аж 21% опитаних соціолагами громадян України відповіли, о не знають такого політичного діяча

    Не набагато кращий рейтинг довіри серед громадян України має також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Із усіх опитаних 15% респондентів ставляться до нього вкрай негативно.

    Тим часом найбільше українці підтримують та довіряють президенту Польщі Анджею Дуді (71%) та прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону (69%).

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    Нагадаємо, дещо раніше соціологи визначили нового «чистого» лідера серед партій.

    У порівнянні з минулим роком, політичні вподобання українців зазнали певних змін.

    Теги: рейтинг політика Штайнмайєр Анджей Дуда Україна Олаф Шольц
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    Соціологи з'ясували, кого із європейських політиків українці не люблять найбільше