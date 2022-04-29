Соціологи з'ясували, кого із європейських політиків українці не люблять найбільше
Найнижчий кредит довіри від громадян України отримали німецькі політики
Окрім Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, українці найбільш недолюблюють серед європейських політиків лідера Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке опублікувала група «Рейтинг».
Група проводила своє дослідження 26 квітня серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Результати показали, що найнегативнішу репутацію серед усіх політичних діячів мають диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко.
А от із європейських політиків найбільше українці не довіряють президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру. 18% опитуваних ставляться до нього зовсім негативно.
До слова, Штайнмаєр виявися також найменш упізнаваним політиком для українців. Аж 21% опитаних соціолагами громадян України відповіли, о не знають такого політичного діяча
Не набагато кращий рейтинг довіри серед громадян України має також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Із усіх опитаних 15% респондентів ставляться до нього вкрай негативно.
Тим часом найбільше українці підтримують та довіряють президенту Польщі Анджею Дуді (71%) та прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону (69%).
Нагадаємо, дещо раніше соціологи визначили нового «чистого» лідера серед партій.
У порівнянні з минулим роком, політичні вподобання українців зазнали певних змін.