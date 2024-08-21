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«Хочу пояснити»: віце-канцлер Німеччини прокоментував допомогу Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Хочу пояснити»: віце-канцлер Німеччини прокоментував допомогу Україні
Роберт Хабек наголосив на підтримці України
Фото: Kay Nietfeld

Віце-канцлер ФРН Хабек: Україна продовжить отримувати допомогу від Німеччини та G7

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну у війні з Росією, оскільки програш Києва був би вкрай небезпечним, заявив віце-канцлер ФРН та голова німецького Міністерства у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек. За його словами, які цитує видання Funke, допомога надаватиметься незалежно від будь-яких «якщо» чи «але».

«Насамперед хочу пояснити і говорю від імені всього уряду ФРН, що наше слово залишається чинним: Німеччина продовжить підтримувати Україну», – сказав Хабек.

Міністр додав, що поразка України поставить під загрозу безпеку європейських держав. За його словами, країни G7 мають необхідні ресурси для підтримки Києва, він надалі отримає гроші, необхідні для купівлі найбільш затребуваних систем озброєнь.

Фінансування здійснюватиметься у вигляді кредитів, а для виплат за ними будуть використовуватись податкові відрахування від заморожених російських активів. Хабек уточнив, що кошти Україна отримає до кінця 2024 року, а йдеться про близько €50 млрд.

До слова, Німеччина планує продовжувати надавати значну підтримку Україні, зокрема за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро в рамках «Групи семи» (G7). Про це повідомив  канцлер Німеччини Олафа Шольца в соціальній мережі Х.

Раніше повідомлялося, що Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок припинення фінансування України, посилення міграційної політики та зміни енергетичної політики.

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Теги: Німеччина гроші Україна уряд військова допомога

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