«Жодних додаткових витрат не буде». Глава Нацбанку про скандал із шагами

Планується, що нові монети перебуватимуть в обігу паралельно з копійками

Пишний наголосив, що дерусифікація у сфері грошового обігу – це частина великих змін, які проходить країна, позбуваючись впливу Росії

Жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів не буде, ні з державного бюджету, ні з бюджету НБУ. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний у Facebook.

«Нові монети перебуватимуть в обігу паралельно з копійками. І це також дасть можливість уникнути додаткових витрат на утилізацію копійок і виготовлення шагів на їх заміну», – запевнив українців голова НБУ.

Пишний наголосив, що дерусифікація у сфері грошового обігу – це частина великих змін, які проходить країна, позбуваючись впливу Росії.

Нагадамо, Національний банк України пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг». Як пояснили в НБУ, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій, інформує преслужба банку.

Як зазначили в пресслужбі НБУ, назва «шаг» давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, НБУ зможе перейти до практичного втілення ініціативи – карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет з «копійка» на «шаг» очікувано спровокувала обговорення у мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.