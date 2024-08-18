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«Якщо хтось захоче вкрасти гроші…». Кіпіані розказав, чим може закінчитися історія з будівництвом військового цвинтаря

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Якщо хтось захоче вкрасти гроші…». Кіпіані розказав, чим може закінчитися історія з будівництвом військового цвинтаря
Серед військових є як прихильники, так і противники будівництва меморіального кладовища
фото з відкритих джерел

Вартість проєкту будівництва складає майже 2 млрд грн.

Довкола будівництва Національного військового меморіального кладовища тривають баталії. А сам процес супроводжує кілька суперечливих моментів. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів Вахтанг Кіпіані – дослідник історії української діаспори, а нині сержант 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії «Хартія».

Цвинтар – масштабний національний проєкт, який для багатьох будівельних підприємств міг би стати іміджевим, давав можливість заробити. Однак у тендері на його зведення взяв участь лише один консорціум.

«З іншого боку – якщо консорціум «Білдінг Юа» обрано переможцем тендера і до нього нема претензій у держави, то що – не будувати військового кладовища?», – додає Кіпіані.

Історик розповів, нещодавно був на заході, куди прийшло керівництво Міністерства ветеранів і державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

«Я їм відверто сказав: «Якщо хтось із вас захоче вкрасти гроші на військовому кладовищі, вас «вб’ють». (Під час пресконференції 9 серпня виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів, у минулому військовий Олександр Порхун заявив ЗМІ: відповідальними за будівництво головного військового цвинтаря є він та керівник державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Пронюткін – «Главком»). Слово «вб’ють» означає, звісно, не фізичне усунення. Йдеться про крах кар’єри, моральні, політичні санкції», – каже Кіпіані.

За його словами, є ще одна грань проблеми – ворог хоче зупинити цей проєкт. «Протягом року спостерігаю, як російська агентура та наші місцеві істерики та довбо**би вигадують усілякі приводи, щоб завадити появі військового кладовища», – додає історик.

Що ж до військових, додає Кіпіані, серед них є як прихильники, так і противники будівництва Національного військового меморіального кладовища.

«Гадаю, що середня температура по армії приблизно така: військове кладовище потрібне. Його треба вже зводити, щоб увіковічнити пам’ять, як уже полеглих учасників російсько-української війни, так і тих, хто загине через рік-два.

І тих, хто проживе довге життя, але колись зможе бути похованим на військовому кладовищі», – резюмував історик.

Нагадаємо, що, за повідомленням «Главкома», державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Ідеться про будівництво I черги, яка розбита на два пускові комплекси. Старт першого комплексу починається у серпні і завершиться до кінця грудня 2024 року. Другий розпочнеться паралельно з першим і має бути виконаний до 31 грудня 2025 року.

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Теги: історія санкції гроші будівництво президент цвинтар ворог кладовище

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