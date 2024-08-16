Головна Світ Політика
search button user button menu button

Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні
фото: з відкритих джерел

Губернатори просять Кремль про фінансову допомогу та вид нових субсидій з федерального бюджету, оскільки зібрати кошти всередині своїх регіонів вони не в змозі.

Вимога російського диктатора Володимира Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові «бонуси» було збільшено до 400 тис. руб. Про це пише Bloomberg із посиланням на знайомого із ситуацією посадовця.

За його словами, губернатори просять Кремль про фінансову допомогу та вид нових субсидій з федерального бюджету, оскільки зібрати кошти всередині своїх регіонів вони не в змозі.

Путін 31 липня підписав указ про збільшення вдвічі федеральної виплати за відправку на війну проти України – зі 195 тис. до 400 тис. руб. Тим самим указом він «рекомендував» регіонам платити новим контрактникам стільки ж.

Проте виконати доручення російськогопрезидента змогли лише 27 суб'єктів РФ. У 10 регіонах виплати залишаються істотно нижчими за потрібні, іноді – в рази: так, наприклад, Хакасія платить лише 50 тис. руб., Архангельська область – 100 тис. руб.

Рекордні разові виплати у розмірі 1,9 млн руб., або $22 тис., пропонує Москва, якій, як заявив мер міста Сергій Собянін, до кінця року доведеться знайти 23 тис. охочих вирушити на війну.

За підсумками першого півріччя кожен третій російський регіон зіткнувся з падінням доходів місцевого бюджету, а кожен четвертий скорочував витрати. І хоча загалом регіональні бюджети закрили січень-червень із профіцитом на 758 млрд руб., у кожному сьомому суб'єкті РФ скоротилося промислове виробництво, у кожному п'ятому – впали інвестиції, у кожному третьому – просіли реальні доходи населення, кожен другий зіткнувся з падінням будівництва.

Наразі регіони недобирають приблизно третину від плану з вербування на війну проти України, який їм спустили з федерального центру, стверджує джерело Bloomberg. За його словами, армії потрібно близько 30 тис. людей на місяць, щоб заповнювати фронтові втрати, які, за західними оцінками, перевищили 500 тис. людей убитими та пораненими.

Як раніше повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін придумав новий стимул, аби заманити найманців на війну проти України. Він наказав підвищити одноразову виплату росіянам та іноземцям, якщо ті укладуть контракт з міноборони РФ для участі у війні проти України. Так, виплата  мала зрости до 400 тис. рублів.

Теги: путін гроші війна соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами радника глави Офісу президента, саме Путін є автором концепції «саморуйнування Росії»
Бої в Курській області: радник Єрмака вніс ясність
8 серпня, 16:13
У квітні 2023 року, щойно отримав повістку, Олександр відразу вступив до війська
Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згадаймо розвідника Олександра Германа
5 серпня, 09:00
Понад рік Олександр Нахман служив на Запорізькому напрямку
Мріяв про дім, донечку і вільну країну. Згадаймо Олександра Нахмана
4 серпня, 09:00
Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Андрій Гнатов
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ вперше прокоментував ситуацію на фронті
2 серпня, 15:26
За даними України, понад 19 тисяч дітей було депортовано до Росії або примусово перевезено до районів, які знаходяться під її контролем
Росіяни роблять з українських дітей своїх «воїнів»
30 липня, 18:35
«Путін дуже стурбований тим, що Камала Гарріс може стати президентом Америки»
Путін чекає від Заходу на передачу України в якості «законного призу»
30 липня, 07:25
Джонсон підштовхнув Трампа змінити позицію щодо України
Джонсон і Трамп: новий підхід до миру в Україні або старі ілюзії?
24 липня, 12:38
Угорщина купує 33% сирої нафти у російського «Лукойла»
Угорщина пояснила, чому блокуватиме допомогу Україні від ЄС
23 липня, 20:03
Орбан вважає, що інтенсивність війни в Україні «радикально посилиться в найближчому майбутньому»
Орбан оприлюднив скандальний лист про відновлення відносин Євросоюзу з РФ
19 липня, 13:54

Політика

Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви
Зеленський обговорив із Радою церков законопроєкт про заборону Московської церкви
Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні
Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні
Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»
Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»
Хорватія на тлі війни в Україні відновлює призов до армії
Хорватія на тлі війни в Україні відновлює призов до армії
«Зручніше пересидіти на Заході». Пономарьов пояснив, чому російські ліберали не відвідують Україну
«Зручніше пересидіти на Заході». Пономарьов пояснив, чому російські ліберали не відвідують Україну
Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times
Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
26K
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
19K
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
16K
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
14K
Що буде з Московською церквою в Україні? Нардеп зняв інтригу

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua