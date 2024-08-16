Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні

Губернатори просять Кремль про фінансову допомогу та вид нових субсидій з федерального бюджету, оскільки зібрати кошти всередині своїх регіонів вони не в змозі.

Вимога російського диктатора Володимира Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові «бонуси» було збільшено до 400 тис. руб. Про це пише Bloomberg із посиланням на знайомого із ситуацією посадовця.

За його словами, губернатори просять Кремль про фінансову допомогу та вид нових субсидій з федерального бюджету, оскільки зібрати кошти всередині своїх регіонів вони не в змозі.

Путін 31 липня підписав указ про збільшення вдвічі федеральної виплати за відправку на війну проти України – зі 195 тис. до 400 тис. руб. Тим самим указом він «рекомендував» регіонам платити новим контрактникам стільки ж.

Проте виконати доручення російськогопрезидента змогли лише 27 суб'єктів РФ. У 10 регіонах виплати залишаються істотно нижчими за потрібні, іноді – в рази: так, наприклад, Хакасія платить лише 50 тис. руб., Архангельська область – 100 тис. руб.

Рекордні разові виплати у розмірі 1,9 млн руб., або $22 тис., пропонує Москва, якій, як заявив мер міста Сергій Собянін, до кінця року доведеться знайти 23 тис. охочих вирушити на війну.

За підсумками першого півріччя кожен третій російський регіон зіткнувся з падінням доходів місцевого бюджету, а кожен четвертий скорочував витрати. І хоча загалом регіональні бюджети закрили січень-червень із профіцитом на 758 млрд руб., у кожному сьомому суб'єкті РФ скоротилося промислове виробництво, у кожному п'ятому – впали інвестиції, у кожному третьому – просіли реальні доходи населення, кожен другий зіткнувся з падінням будівництва.

Наразі регіони недобирають приблизно третину від плану з вербування на війну проти України, який їм спустили з федерального центру, стверджує джерело Bloomberg. За його словами, армії потрібно близько 30 тис. людей на місяць, щоб заповнювати фронтові втрати, які, за західними оцінками, перевищили 500 тис. людей убитими та пораненими.

Як раніше повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін придумав новий стимул, аби заманити найманців на війну проти України. Він наказав підвищити одноразову виплату росіянам та іноземцям, якщо ті укладуть контракт з міноборони РФ для участі у війні проти України. Так, виплата мала зрости до 400 тис. рублів.