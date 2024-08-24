Сінгапур відкрив сховище золота для надбагатих людей світу

У новому шестиповерховому сховищі The Reserve можна зберігати 500 тонн золота

У Сінгапурі відкрили величезне сховище дорогоцінних металів для надбагатих людей світу, які зацікавлені у високому рівні безпеки. Про це пише Bloomberg.

«Будівля величезного сховища, вкрита витонченим оніксом, височіє приблизно на 32 метри над сингапурським аеропортом Чангі. Шестиповерховий склад розрахований на 10 тисяч тонн срібла,(це більше третини річного світового продажу) і 500 тонн золота, що еквівалентно приблизно половині запасів золота, яке центральні банки всіх країн світу закупили в 2023 році», – зазначає видання.

Склад для зберігання дорогоцінних металів площею 16 700 кв. метрів збудувала компанія Silver Bullion Pte Ltd після того, як у її попередньому сховищі не вистачило місця. Нове сховище, як заявили в компанії, є одним із найбільших у світі і вже засипане запитами від клієнтів.

На сьогодні ціна на золото досягла рекордних максимумів, перевищивши минулого тижня позначку в $2500 за унцію. Останнім часом зросла й ціна срібла більш ніж на 20%. Золоті монети та зливки користуються попитом серед сімейних бізнесів у Азії, і цей попит стрімко зростає, зазначає агентство.

«Люди дивляться в майбутнє, і вони незадоволені тим, як розвивається світ що в економічному вимірі, що в політичному, і тому збільшують свої асигнування або, в деяких випадках, починають вкладати кошти в золото», – констатує директор гонконзької консалтингової компанії Precious Metals Філіп Клапвейк.

Він назвав заможних приватних осіб та гроші приватних офісів як ключові чинники, що сприяли зміцненню ціни на золото у першому півріччі 2024-го.

Зазначається, що придбання фізичних зливків має свої недоліки – воно не приносить доходу і потребує грошей на зберігання. Однак інвестиції в золото захищені від дефолту чи політичних криз у певній країні чи загалом у світі. «Золото є одним із небагатьох активів, який є засобом накопичення без ризиків», – пояснив керуючий партнер дослідницької та інвестиційної компанії CPM Group Джефф Крістіан.

Нагадаємо, золото почало невпинно зростати в ціні. Дорогоцінний метал впритул наблизився до попереднього рекорду на ринку. Ціна уже сягнула психологічного максимуму і люди середнього достатку поволі втрачають цікавість до цього металу. Світовий попит на злитки та монети впав на 5% за останній рік, а на ювелірні вироби – на 19%.