Підготовка до опалювального сезону: хто може отримати грошову допомогу

Грошова допомога на опалення складає 21 тисячу гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024/25 року

На виплати мають право жителі дев'яти областей

Мешканці прифронтових регіонів можуть розраховувати на державну допомогу у розмірі 21 тисяча гривень на опалювальний сезон для придбання твердого побутового палива, зокрема деревини та вугілля. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабміну 30 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На грошову допомогу мають право жителі, що проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з РФ та на території бойових дій. Ідеться про Сумську, Харківську, Херсонську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Чернігівську області.

Мельничук уточнив, що перелік територіальних громад, мешканці яких мають право на цю допомогу, буде визначено обласними держадміністраціями або військовими адміністраціями.

«Грошова допомога на опалення надається за рахунок коштів міжнародних організацій і складає 21 тисячу гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024/25 року», – пояснив представник уряду у Верховній Раді.

Нагадаємо, що недавно президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою. За його словами, вже зараз іде підготовка рішень, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону.