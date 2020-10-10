Чому долар дешевшає і що буде з курсом до виборів



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«Порада одна – накопичувати валюту і не здавати її без особливої потреби» – фінансист

Фінансові аналітики очікують ревальвації гривні

На тижні, що минає, курс долара поводився динамічніше, ніж два тижні тому: спершу він продовжив зростання, потім відкотився до показників кінця вересня. Який тренд очікувати до середини жовтня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Курс готівкового курсу долара підвищувався минулими вихідними, додавши до понеділка 4 копійки – до 28,50 в продажу і 28,30 в покупці. Але тим і закінчилося, вже у вівторок почався спад, і до п’ятниці один долар не тільки можна було купити в середньому на 17 копійок дешевше, ніж в понеділок – за 28,33 грн/долар, а й здати дешевше на 18 копійок – за 28,12 грн/долар.

Нацбанк підвищив офіційний курс з 28,34 до 28,40 грн/долар ще й у вівторок, але до п’ятниці плавно його опустив до 28,28 грн/долар, такий курс був наприкінці вересня. У підсумку за тиждень гривня спершу подорожчала на 6 копійок, потім подешевшала на 12 копійок. На понеділок, 12 жовтня, регулятор встановив курс 28,21 грн/долар, зміцнивши гривню ще на 7 копійок.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що минулого тижня основним ньюсмейкером був Нацбанк, який вийшов на міжбанківський ринок з пропозицією валюти нижче, ніж ринок. Чим активно збив попит і змусив продавців істотно знижувати свої апетити за рівнями продажу. На спекулятивне зростання курсу вплинув було скандал з оголошенням стягнень двом топ-менеджерам Нацбанку, але він швидко згас.

«Попит на валюту на початку місяця зменшився, активність покупців на ринку гривневих ОВДП збільшилася. Мінфін зміг їх продати більш ніж на 7 млрд грн і підвищити ставки розміщення, наприклад, до 10,95% за ОВДП з погашенням через рік (було нижче 10%), – аналізує Олександр Охрименко. – Таке підвищення ставок може стати сигналом, що Мінфін залучає нові ресурси для зміцнення гривні».

Андрій Шевчишин відзначив, що минулої п’ятниці курс гривні на міжбанку стабілізувався поблизу 28,25 гривні за долар, рівня, який НБУ намагався безуспішно утримати попередній тиждень. За словами експерта, спекулятивне напруження і нервозність ринку після новин про кадрові рішення НБУ починають стихати. Торговельна активність (обсяги угод) на міжбанківському впала майже вдвічі, до менш ніж 100 млн доларів.

«Схоже, що Нацбанком була проведена «виховна робота» серед банків і спекулянтів, в результаті всі знизили активність і взяли паузу, – упевнений Андрій Шевчишин. – Ринок також перетравлює велике інтерв’ю голови НБУ Кирила Шевченка, яке фактично є фактично публічною комунікацією Нацбанку з ринком, банками, інвесторами, експортерами-імпортерами і нерезидентами. Після нервозності ринку такий крок логічний, ринок хоче розуміти план і орієнтири».

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів однакові: гривня зміцнюватиметься, хоча і не швидкими темпами.

Олександр Охріменко каже, що наступного тижня гривня продовжить коливатися в межах 28,3-28,4 грн/долар.

За прогнозами Андрія Шевчишина, в найближчій перспективі курс перебуватиме в діапазоні 28,2-28,3 гривні за долар.

«Зниження курсу долара залучатиме нових покупців, що стримає зміцнення гривні», – уточнив експерт.

Олег Пендзин очікує значнішого зміцнення гривні перед виборами.

«Поступово нацвалюта ревальвуватиме, до виборів наблизившись до 28,1-28,2 грн/долар, – говорить Олег Пендзин. – Наступного тижня цей тренд проявиться поки незначно, на початку тижня можемо побачити навіть нинішню стабільність. Але висхідного тренда по зміцненню гривні точно чекати не варто».

Продавати чи купувати валюту

Експерти і раніше радять позбавлятися від гривневих депозитів у міру закінчення їх терміну. Але разом з цим вони пропонують не відмовлятися від такої ідеї зберігання і накопичення заощаджень і вкладатися у валюту. А хто не має бажання відкривати валютний депозит – притримувати наявну і не продавати. Бо нинішнє зміцнення гривні триватиме в кращому випадку до кінця жовтня. Тобто до місцевих виборів. А потім прогнозовано розпочнеться девальвація до 28,8-29 грн/долар.

«Зараз, коли долар знову дешевшає, порада одна – накопичувати валюту і не здавати її без особливої потреби, – радить Андрій Шевчишин. – Девальвація гривні незабаром повернеться, загалом девальваційний тренд не зломлений і зберігаються перспективи опускання курсу до зони нижче 28,5 гривні за долар».

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Джерело: Сегодня