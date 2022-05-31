Ціни на пальне: експерт назвав оптимальну вартість бензину
Ціна пального 40-45 грн за літр була справедлива для стабільного ринку
Ціна бензину в 52-55 грн/літр і дизпалива в 58-60 грн/літр, що склалася на сьогодні, є точкою рівноваги для ринку, але з поступовим надходженням нових обсягів нафтопродуктів ціна на них знижуватиметься. Таку точку зору висловив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
«При цінах 52-55 грн/літр на бензин і 58-60 грн/літр на дизпаливо, як я бачу, ринок почувається нормально, черги зменшуються. Якоюсь мірою ринок знайшов точку рівноваги, а далі почне наповнюватися новими партіями, і це має привести до зниження ціни», – сказав він на брифінгу у Медіацентрі у Києві у понеділок.
При цьому Куюн зазначив, що ціна пального 40-45 грн за літр, яка визначалася при держрегулюванні, була справедлива для стабільного, забезпеченого ринку, «якого у нас на сьогодні немає».
«Відповідно, нам потрібно знижувати споживання, збивати ажіотаж», – наголосив експерт.
Нагадаємо, українська влада поставила перед НАК «Нафтогаз України» завдання стати так званим національним оператором на ринку нафтопродуктів.
Раніше повідомлялося, що в Україні можуть повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.
До слова, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.