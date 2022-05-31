Ціни на пальне: експерт назвав оптимальну вартість бензину

Ціна пального 40-45 грн за літр була справедлива для стабільного ринку

Ціна бензину в 52-55 грн/літр і дизпалива в 58-60 грн/літр, що склалася на сьогодні, є точкою рівноваги для ринку, але з поступовим надходженням нових обсягів нафтопродуктів ціна на них знижуватиметься. Таку точку зору висловив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«При цінах 52-55 грн/літр на бензин і 58-60 грн/літр на дизпаливо, як я бачу, ринок почувається нормально, черги зменшуються. Якоюсь мірою ринок знайшов точку рівноваги, а далі почне наповнюватися новими партіями, і це має привести до зниження ціни», – сказав він на брифінгу у Медіацентрі у Києві у понеділок.

При цьому Куюн зазначив, що ціна пального 40-45 грн за літр, яка визначалася при держрегулюванні, була справедлива для стабільного, забезпеченого ринку, «якого у нас на сьогодні немає».

«Відповідно, нам потрібно знижувати споживання, збивати ажіотаж», – наголосив експерт.

Нагадаємо, українська влада поставила перед НАК «Нафтогаз України» завдання стати так званим національним оператором на ринку нафтопродуктів.