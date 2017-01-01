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    Ціни на нафту перевищили $65

    За минулий тиждень ціна нафти Brent збільшилася на 3,2%
    Ціни на нафту еталонних марок за підсумками торгів у п'ятницю зросли, при цьому підвищення вартості марки WTI продовжилося четверту сесію поспіль і Brent - п'яту, повідомляє MarketWatch. У понеділок біржі США і Європи закриті у зв'язку зі святкуванням Різдва. [READ_MORE] Лютневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали
    • Сьогодні, 09:26
    • Розсилка
    Нафта дорожчає
    Нафта дорожчає

    За минулий тиждень ціна нафти Brent збільшилася на 3,2%

    Ціни на нафту еталонних марок за підсумками торгів у п'ятницю зросли, при цьому підвищення вартості марки WTI продовжилося четверту сесію поспіль і Brent - п'яту, повідомляє MarketWatch.

    У понеділок біржі США і Європи закриті у зв'язку зі святкуванням Різдва.

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    Лютневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали в п'ятницю на $0,35 (0,54%) - до $65,25 за барель. Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилися на $ 0,11 (0,19%) - до $ 58,47 за барель.

    Обсяги торгів були досить низькими напередодні свят.

    За весь минулий тиждень ціна Brent збільшилася на 3,2%. Нафта WTI додала в ціні 2%, завершивши «у плюсі» перший тиждень з останніх трьох.

    Згідно з даними Baker Hughes, оприлюдненими в п'ятницю, число діючих нафтових бурових в США за минулий тиждень не змінилося - 747 установок.

    Інвестори звертають увагу на цей показник, побоюючись, що підвищення цін на нафту підштовхне зростання видобутку сланцевої нафти в наступному році.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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