Ціни на нафту почали падати
- Сьогодні, 08:47
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Розсилка
Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%
У середу, 17 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні впали в ціні до 69,12 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,69 долара за барель, втративши 0,06%.
Як повідомлялося, 15 січня ціни на нафту зросли до 69,97 долара за барель.
Раніше представники ОПЕК висловлюють побоювання у зв'язку з різким підвищенням цін на нафту, оскільки це може стати додатковим стимулом для збільшення видобутку в Штатах.