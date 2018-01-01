Ціни на нафту почали падати

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%

У середу, 17 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні впали в ціні до 69,12 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%. При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,69 долара за барель, втративши 0,06%. Як



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Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%

У середу, 17 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні впали в ціні до 69,12 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,69 долара за барель, втративши 0,06%.

Як повідомлялося, 15 січня ціни на нафту зросли до 69,97 долара за барель.

Раніше представники ОПЕК висловлюють побоювання у зв'язку з різким підвищенням цін на нафту, оскільки це може стати додатковим стимулом для збільшення видобутку в Штатах.