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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту почали падати

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%
    У середу, 17 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні впали в ціні до 69,12 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%. При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,69 долара за барель, втративши 0,06%. Як
    • Сьогодні, 08:47
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    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%

    У середу, 17 січня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні впали в ціні до 69,12 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%.

    При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,69 долара за барель, втративши 0,06%.

    Як повідомлялося, 15 січня ціни на нафту зросли до 69,97 долара за барель.

    Раніше представники ОПЕК висловлюють побоювання у зв'язку з різким підвищенням цін на нафту, оскільки це може стати додатковим стимулом для збільшення видобутку в Штатах. 

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