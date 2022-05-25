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    Економіка та фінанси

    Shell продала свій бізнес в Росії

    Мережа АЗС Shell, розташована у Центральному та Північно-Західному федеральних округах РФ - Shell продала свій бізнес в Росії
    Мережа АЗС Shell, розташована у Центральному та Північно-Західному федеральних округах РФ
    фото: Shell

    Лукойлу переходять 100% активів ТОВ «Шелл Нафта»

    Нафтогігант Shell закрив угоду з російським «Лукойлом» щодо продажу російського бізнесу, включно з мережею автозаправних станцій та заводу з виробництва мастильних матеріалів.

    Про це повідомляє російське ЗМІ «Коммерсантъ» з посиланням на представників «Лукойлу».

    Мережа АЗС Shell, розташована у Центральному та Північно-Західному федеральних округах, а також тверський завод з виробництва мастильних матеріалів, офіційно перейшли у власність Лукойлу.

    «Відповідно до умов угоди понад 350 співробітників «Шелл Нафти» [російської «дочки» Shell в РФ – ред.] продовжать працювати в компанії, яка тепер належить Лукойлу», – повідомляється в пресрелізі нафтової компанії. Угоду погодила Федеральна антимонопольна служба РФ.

    За умовами угоди, Лукойлу переходять 100% активів ТОВ «Шелл Нафта», зокрема 411 АЗС та завод з виробництва мастил у Торжку. 15 травня роботу автозаправних станцій було припинено для забезпечення продажу компанії новому власнику. Точна сума угоди представниками компаній не розкривається.

    Нагадаємо, що інвестор придбав Glusco наприкінці 2021 року у друга проросійського політика Віктора Медведчука.

    Як повідомлялося, у грудні мережа АЗК Glusco, роботу якої було заблоковано з березня 2021 року, знайшла нового власника.

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    Теги: нафта росія окупанти війна завод АЗС Україна окупація #stoprussia
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    Shell продала свій бізнес в Росії