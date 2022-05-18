Росія втратить видобуток нафти: найбільші компанії йдуть з країни

У нафтовій галузі РФ називають обмеження діяльності нафтосервісних компаній однією з головних проблем

Найбільші нафтосервісні компанії йдуть з Росії після введення санкцій, у тому числі блокуючих обмежень Євросоюзу проти «Роснефть» і «Газпромнефть», що набули чинності з 15 травня. Про це повідомляє «Комерсант».

Рестрикції змусили фірми переглянути підхід до бізнесу. Baker Hughes (два відсотки російського ринку нафтосервісних послуг) розірвала всі контракти, у тому числі щодо сервісу, з підприємствами, що потрапили під санкції, і погодилася на штрафи за їх невиконання. Halliburton (два відсотки ринку) передала майно філій новій юридичній особі, яка надалі планує продати російському менеджменту. Аналогічний сценарій розглядає Schlumberger (вісім відсотків ринку), яка найбільшою мірою представлена у Росії.

При цьому відхід не є критичним рішенням для компаній, оскільки в середньому вони становили від двох до п'яти відсотків глобальної виручки на російський сектор, зазначає видання.

Нафтосервісні компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури, обслуговуванням нафтопромислового обладнання.

З 15 травня компаніям, зареєстрованим у Євросоюзі, заборонено прямо чи опосередковано здійснювати будь-які операції з підсанкціональними фірмами. На «Роснефть» та «Газпромнефть» також поширюються секторальні санкції ЄС та США, що включають заборону на постачання обладнання, технологій, послуг та трудових ресурсів.

Раніше старший аналітик BCS Global Markets Рональд Сміт заявив, що відсутність західних технологій для видобутку на шельфі не призведе до того, що російські компанії зупинять її миттєво, проте згодом вона поступово занепаде.

В даний час Росія використовує шельфові технології західних нафтосервісних (Schlumberger, Halliburton) та нафтових (Shell, ExxonMobil) компаній. Усі вони або залишають Росію, або припиняють інвестиції у зв'язку із повномасштабним вторгнення РФ в Україну. У галузі називають обмеження діяльності в Росії нафтосервісних компаній однією з головних проблем, оскільки замінити їх ніким.

16 травня глава Роснедр Євген Петров визнав, що розробки родовищ Карського і Баренцева морів поки що неможливі через відсутність технологій. У зв'язку з цим поклади поки що залишаються ресурсною базою, доступу до них Росія не має.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

Надзвичайна і повноважна посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що її країна готується до поставок нашим захисникам сучасної зброї. Німеччина зрозуміла, що війна не закінчиться швидко.

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