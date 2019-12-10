Цивільну версію популярного українського військового позашляховика можна буде придбати вже наступного року (відео)
Цивільний варіант «Новатора» не матиме бронезахисту
Броньований автомобіль «Новатор» отримає наступного року цивільну версію - Novator-CV.
Про це повідомляє пресслужба конструкторсько-виробничого підприємства «Українська бронетехніка».
Зазначається, що цивільний варіант «Новатора» не матиме бронезахисту.
У компанії інформують, що вирішили створити цивільну версію популярного армійського позашляховика через велику кількість запитів на придбання.
Прийом замовлень на Novator-CV почнеться через рік - наприкінці 2020 року.
«Мова не йде про виробництво «паркетного» пікапа з «суворою» зовнішністю, на якому можна поричати біля входу в нічний бар або покатати дівчат після дискотеки. Хоча ця машина на трасі і поводиться, як спортивний болід, її рідна стихія - бездоріжжя, ліси і гори, а призначення - подорожі та справжні пригоди», - розповів директор «Української бронетехніки» Олександр Кузьма.
Авто отримає восьмициліндровий турбодизель об'ємом 6,7 літра і потужністю 300 к.с. Максимальна швидкість в 180 км/ч буде обмежена електронікою.
Машина збереже можливість долати підйоми з кутом до 60% і брід глибиною до 0,7 м, а також рухатися з бічним нахилом до 50% і при цьому перевозити у вантажному відсіку до 2 т.
Повнопривідний п'ятимісний автомобіль буде комплектуватися 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, пневматичною підвіскою із змінним кліренсом, гідравлічними подвійними гальмами з системою ABS, потужної протиударною і вологозахищеній електричною лебідкою з довжиною троса 30 м.
У базовій версії машина збереже систему нічного водіння, підігрів всіх стекол і дзеркал, люк для виходу на дах, високошвидкісну автоматичну систему пожежогасіння салону і двигуна, автоматичну систему підкачки шин, електричний інвертор на 220 вольт, роз'єми для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій, а також систему клімат-контролю. Про ціну автомобіля поки інформації нема.