Цивільну версію популярного українського військового позашляховика можна буде придбати вже наступного року (відео)



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Прийом замовлень на Novator-CV почнеться через рік - наприкінці 2020 року

Цивільний варіант «Новатора» не матиме бронезахисту

Броньований автомобіль «Новатор» отримає наступного року цивільну версію - Novator-CV.

Про це повідомляє пресслужба конструкторсько-виробничого підприємства «Українська бронетехніка».

Зазначається, що цивільний варіант «Новатора» не матиме бронезахисту.

У компанії інформують, що вирішили створити цивільну версію популярного армійського позашляховика через велику кількість запитів на придбання.

Прийом замовлень на Novator-CV почнеться через рік - наприкінці 2020 року.

«Мова не йде про виробництво «паркетного» пікапа з «суворою» зовнішністю, на якому можна поричати біля входу в нічний бар або покатати дівчат після дискотеки. Хоча ця машина на трасі і поводиться, як спортивний болід, її рідна стихія - бездоріжжя, ліси і гори, а призначення - подорожі та справжні пригоди», - розповів директор «Української бронетехніки» Олександр Кузьма.

Авто отримає восьмициліндровий турбодизель об'ємом 6,7 літра і потужністю 300 к.с. Максимальна швидкість в 180 км/ч буде обмежена електронікою.

Машина збереже можливість долати підйоми з кутом до 60% і брід глибиною до 0,7 м, а також рухатися з бічним нахилом до 50% і при цьому перевозити у вантажному відсіку до 2 т.

Повнопривідний п'ятимісний автомобіль буде комплектуватися 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, пневматичною підвіскою із змінним кліренсом, гідравлічними подвійними гальмами з системою ABS, потужної протиударною і вологозахищеній електричною лебідкою з довжиною троса 30 м.

У базовій версії машина збереже систему нічного водіння, підігрів всіх стекол і дзеркал, люк для виходу на дах, високошвидкісну автоматичну систему пожежогасіння салону і двигуна, автоматичну систему підкачки шин, електричний інвертор на 220 вольт, роз'єми для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій, а також систему клімат-контролю. Про ціну автомобіля поки інформації нема.