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    Економіка та фінанси

    США можуть виділити Україні $250 млн для нової оборонної допомоги

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    Кошти можуть піти, зокрема, на придбання протитанкових ракет Javelin - США можуть виділити Україні $250 млн для нової оборонної допомоги
    Кошти можуть піти, зокрема, на придбання протитанкових ракет Javelin

    Пентагон передбачає подальше надання летальної допомоги Україні

    Президент США Дональд Трамп у проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік пропонуватиме виділити щонайменше $250 млн на допомогу Україні у сфері безпеки й оборони, в тому числі, на придбання протитанкових ракет Javelin.

    Про це заявив у середу в Пентагоні заступник міністра оборони США Джон Руд, повідомляє американське видання Defense News.

    «Якщо Конгрес затвердить (проєкт бюджету – ред.) та виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми передбачаємо подальше надання летальної допомоги Україні», - зазначив чиновник. 

    Як пише видання, така заява була незвичною для грудня, оскільки подібні оголошення робляться перед офіційним поданням проєкту бюджету Білим домом, як правило, в лютому-березні.

    Заступник міністра оборони зазначив, що $250 млн, які виділялися по лінії Пентагону для України цього року, були надані майже в повному обсязі — за виключенням $8,5 млн, які будуть виділені пізніше.

    За його словами, Конгрес продовжив дію цих асигнувань у 2020 фінансовому році, і така ж сума ($250 млн) буде визначена в проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік.

    Джон Руд також додав, що влада США не встановлювала жодних обмежень на застосування Україною американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

    До слова, у жовтні міністр оборони України прокоментував можливість закупівлі у США систем Javelin.

    Нагадаємо, Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та пов’язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

    Раніше повідомлялося, що Міноборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

    США бюджет Дональд Трамп військова техніка фінансування Україна президент Пентагон озброєння
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