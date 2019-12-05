США можуть виділити Україні $250 млн для нової оборонної допомоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кошти можуть піти, зокрема, на придбання протитанкових ракет Javelin

Пентагон передбачає подальше надання летальної допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп у проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік пропонуватиме виділити щонайменше $250 млн на допомогу Україні у сфері безпеки й оборони, в тому числі, на придбання протитанкових ракет Javelin.

Про це заявив у середу в Пентагоні заступник міністра оборони США Джон Руд, повідомляє американське видання Defense News.

«Якщо Конгрес затвердить (проєкт бюджету – ред.) та виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми передбачаємо подальше надання летальної допомоги Україні», - зазначив чиновник.

Як пише видання, така заява була незвичною для грудня, оскільки подібні оголошення робляться перед офіційним поданням проєкту бюджету Білим домом, як правило, в лютому-березні.

Заступник міністра оборони зазначив, що $250 млн, які виділялися по лінії Пентагону для України цього року, були надані майже в повному обсязі — за виключенням $8,5 млн, які будуть виділені пізніше.

За його словами, Конгрес продовжив дію цих асигнувань у 2020 фінансовому році, і така ж сума ($250 млн) буде визначена в проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік.

Джон Руд також додав, що влада США не встановлювала жодних обмежень на застосування Україною американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

До слова, у жовтні міністр оборони України прокоментував можливість закупівлі у США систем Javelin.

Нагадаємо, Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та пов’язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Міноборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.