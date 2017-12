Приватбанк продає свою «дочку»

Приватбанк шукає покупців пакета акцій банку AS PrivatBank

Державний Приватбанк найближчим часом вирішить долю власного пакета акцій латвійського AS PrivatBank. Про це повідомляє FinClub. «Наглядова рада Приватбанку погодила укладення контракту з однією з провідних українських компаній, яка є партнером Ротшильд в Україні, для пошуку покупців пакета акцій банку AS PrivatBank (Латвія), а