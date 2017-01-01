Приватбанк продає свою «дочку»

Приватбанк шукає покупців пакета акцій банку AS PrivatBank

Державний Приватбанк найближчим часом вирішить долю власного пакета акцій латвійського AS PrivatBank. Про це повідомляє FinClub. «Наглядова рада Приватбанку погодила укладення контракту з однією з провідних українських компаній, яка є партнером Ротшильд в Україні, для пошуку покупців пакета акцій банку AS PrivatBank (Латвія), а



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Приватбанк шукає покупців пакета акцій банку AS PrivatBank

Державний Приватбанк найближчим часом вирішить долю власного пакета акцій латвійського AS PrivatBank. Про це повідомляє FinClub.

«Наглядова рада Приватбанку погодила укладення контракту з однією з провідних українських компаній, яка є партнером Ротшильд в Україні, для пошуку покупців пакета акцій банку AS PrivatBank (Латвія), а також щодо підготовки і супроводу цієї угоди», - йдеться в повідомленні.

У банку зазначили, що залучення такої фінкомпанії сприятиме швидкому процесу проведення переговорів з потенційними інвесторами та уникненню конфлікту інтересів з іншими компаніями, що представляють інтереси інших власників банків.

На сьогодні Приватбанк має істотну частку в основному капіталі AS PrivatBank (Латвія) в розмірі 46,5% статутного капіталу банку. AS PrivatBank є самостійною кредитною установою, здійснює фінансову діяльність на території Латвії.