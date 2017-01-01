Цьогоріч третина українських компаній підвищила зарплати

Ще у третині компаній зарплати підвщили тим працівникам, які виконали план

У 2017 році в українських компаніях відбулося підвищення заробітних плат. Про це повідомляє міжнародна кадрова агенція HeadHunter у своєму дослідженні «Барометр ринку праці України: підсумки року та головні тенденції 2017 року». Згідно з дослідженням, у частині компаній (36%) зарплати підвищили усім співробітникам, ще у третині –



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Ще у третині компаній зарплати підвщили тим працівникам, які виконали план

У 2017 році в українських компаніях відбулося підвищення заробітних плат. Про це повідомляє міжнародна кадрова агенція HeadHunter у своєму дослідженні «Барометр ринку праці України: підсумки року та головні тенденції 2017 року».

Згідно з дослідженням, у частині компаній (36%) зарплати підвищили усім співробітникам, ще у третині – підвищили тільки тим, хто виконав або перевиконав план/KPI.

«Порівняно із попереднім роком простежується тенденція прив’язки зарплат до ефективності роботи співробітника. Частка компаній із такою системою оплати праці порівняно із 2016 роком зросла на 15%», - йдеться в дослідження.

За даними HeadHunter, підходи до матеріальної та нематеріальної мотивації у майже половині українських компаній не змінилися. «Втім, є частина підприємств, які все ж вдаються до використання різних підходів та інструментів мотивації співробітників, намагаючись виявити найефективніші», - сказано в дослідженні.

Прогнози щодо рівня зарплат у майбутньому роботодавці не ризикують давати, пояснюючи це складністю щось прогнозувати у наявних економічних умовах, зазначає кадрова агенція.