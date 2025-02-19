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Українські фармвиробники знизять ціни на найпопулярніші ліки: повний список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські фармвиробники знизять ціни на найпопулярніші ліки: повний список
Раніше президент України заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців
фото: Ліки України

Ціни знизяться на препарати для лікування застудних захворювань, вітаміни, мікроелементи, ліки проти тиску тощо

Українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

До переліку увійшли ліки, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї тощо.

Перелік ліків, на які буде знижено ціни

ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

  • КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., #20
  • ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., в пачці, #10
  • ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., #6
  • ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., пачка, #10
  • РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 150 мг контурн. чарунк. уп., #20
  • МЕФЕНАМІНКА®, табл. в/о 500 мг контурн. чарунк. уп., в пачці, #20
  • АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ, табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., #10
  • ТОНОРМА®, табл. в/о контурн. чарунк. уп., пачка, #30
  • ОМЕПРАЗОЛ-ДАРНИЦЯ, капс. 20 мг контурн. чарунк. уп., в пачці, #30
  • ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ, табл. 200 мг контурн. чарунк. уп., #50
  • ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 60 мг контурн. чарунк. уп., #10
  • ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, табл. 5 мг контурн. чарунк. уп., #40
  • МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ, табл. 10 мг контурн. чарунк. уп., #50
  • КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®, крап. орал., р-н фл. 25 мл, #1
  • НІМЕДАР®, гран. д/орал. сусп. 100 мг/2 г саше, #30
  • ЦИТРОПАК ДАРНИЦЯ таблетки №6 
  • ЛОРАТАДИН ДАРНИЦЯ таблетки 10 МГ 
  • ЛЕВОМІЦЕТИН ДАРНИЦЯ таблетки 500 МГ 
  • ТАУФОН ДАРНИЦЯ очні краплі 4 % 10 МЛ 1 
  • ДІАЗОЛІН ДАРНИЦЯ таблетки 100 МГ 10

АТ «ФАРМАК»

  • ЕВКАЗОЛІН® АКВА, спрей назальний 1 мг/г, фл. 10 г, №1
  • АНТРАЛЬ®, табл. в/о 0,2 г, №30
  • ФАРМАЗОЛІН®, краплі назальні 0,1%, фл. 10 мл, №1
  • ФАРМАЗОЛІН®, краплі назальні 0,05%, фл. 10 мл, №1
  • НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,1%, скл. фл. 10 мл, №1
  • НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,1%, п/е фл. 10 мл, №1
  • НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,05%, п/е фл. 10 мл, №1
  • ФАРМАДОЛ®, табл., №50
  • ФАРМАДОЛ®, табл., №10
  • ФАРМАДОЛ® МАКС, табл. в/пл. об., №10
  • КОРВАЛОЛ®, краплі оральні, фл. 50 мл, №1
  • КОРВАЛОЛ®, краплі оральні, фл. 25 мл, №1
  • ПІКОЛАКС®, табл. 7,5 мг, №10 
  • ПІКОЛАКС®, краплі оральні 0,75%, флакон 30 мл, №1
  • ОМЕПРАЗОЛ, капс. 20 мг, №30
  • ВІТАКСОН®, р-н д/і, амп. 2 мл, №5
  • ВАЛІДОЛ ТАБЛ СУБЛІНГВ 60 МГ  10 ФАРМАК, УКР

 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

  • АСКОРБІНКА КВ ПОЛУНИЦЯ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • КОРВАЛМЕНТ КАПСУЛИ 100 МГ 80
  • КОРВАЛМЕНТ КАПСУЛИ 100 МГ 30 
  • АСКОРБІНКА КВ АПЕЛЬСИН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ ТУТТІ ФРУТТІ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ ЛИМОН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ МАНГО ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ БАНАН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ ДИНЯ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ МʼЯТА ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • НОВІРИН ФОРТЕ, табл. 1000 мг блістер, в пачці, #30
  • НОРМОВЕН 1000, табл. в/плівк. обол. 1000 мг блістер, #30
  • НОВІРИН, табл. 500 мг блістер, в пачці, #40
  • СИБУТІН, табл. 5 мг блістер, #30
  • НЕБІВАЛ, табл. 5 мг блістер, #80
  • МАГНІКУМ-АНТИСТРЕС®, табл. в/плівк. обол. блістер, #60
  • СОНМІЛ, табл. в/плівк. обол. 15 мг блістер, #30
  • АЛЬДАЗОЛ, табл. в/плівк. обол. 400 мг блістер, в пачці, #3
  • НЕБІВАЛ, табл. 5 мг блістер, #20
  • СОНМІЛ, табл. в/плівк. обол. 15 мг блістер, #10
  • НОВІРИН, табл. 500 мг блістер, в пачці, #20

ТОВ «КУСУМ ФАРМ»

  • ФАНІГАН, табл., #100
  • ЗОЛОПЕНТ®, табл. в/о кишково-розч. 40 мг блістер, #30
  • НІМІД®, табл. 100 мг блістер, #100
  • ЗОЛОПЕНТ ТАБЛ В/О КИШ/РОЗЧ 20 МГ 14 
  • ПІАРОН ТАБЛ В/О 500 МГ 10 

ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»

  • НАТРІЙ ХЛОРИД ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 0.9 % 200 МЛ 1
  • НАТРІЙ ХЛОРИД ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 0.9 % 100 МЛ 1
  • РЕОСОРБІЛАКТ ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н  200 МЛ 1
  • ТІВОРТІН ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 4.2 % 100 МЛ 1
  • ГЛЮКОЗА ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 5 % 200 МЛ 1
  • ДЕКАСАН РОЗЧИН 0.02 % 200 МЛ 1

КОРПОРАЦІЯ АРТЕРІУМ

  • ГАБАНА®, капс. 300 мг блістер у пачці, #20
  • УРОЛЕСАН®, крап. орал. фл.-крапельн. 25 мл, в пачці, #1
  • АМОКСИЛ-К 1000, табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер, #14
  • АСПАРКАМ, табл. блістер у пачці, #50
  • ФУРАЦИЛІН®, табл. д/п р-ну д/зовн. застос. 20 мг блістер, #20
  • ГАБАНА®, капс. 150 мг блістер у пачці, #20
  • ФУРАГІН, табл. 50 мг блістер, в пачці, #30
  • МУКАЛТИН®, табл. 50 мг контейнер, #30

ПРАТ ФФ «ВІОЛА»

  • ПЕРЕКИС ВОДНЮ РОЗЧИН 3 % 200 МЛ 1
  • ХЛОРГЕКСИДИН ВІОЛА РОЗЧИН 0.05 % 200 МЛ 1

ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»

  • АЛОХОЛ ТАБЛ В/О 50 
  • АМБРОКСОЛ ТАБЛЕТКИ 30 МГ 20
  • ДОКСИЦИКЛІН КАПСУЛИ 100 МГ 10

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

  • Аміцитрон № 10
  • Аміцитрон Форте № 10
  • Аміцитрон без цукру № 10
  • Аміцитрон Форте без цукру № 10
  • Аміцитрон Плюс № 10
  • Аміцитрон Плюс без цукру № 10
  • Гідазепам 0,02 №20
  • Гідазепам 0,05 №10
  • Гідазепам субл. 0,02 №20
  • Гідазепам субл. 0,05 №10
  • Амілар № 16
  • Амілар зі смаком апельсина № 16
  • Амілар зі смаком вишні № 16
  • Кардітаб № 10
  • Депролгін № 10
  • Клофелін 0,15 мг № 50
  • Аміфена 250 мг № 20
  • Аміфена 500 мг № 20

Варто зазначити, що декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.

Нагадаємо, найбільші аптечні ритейлери підписали Декларацію про доступність лікарських засобів. Ця ініціатива спрямована на зниження вартості ліків на всіх етапах – від виробника до кінцевого споживача. Аптеки також закликають заводи-виробники та дистриб’юторів приєднатися до підписання документа та знизити ціни на свою продукцію.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Теги: Міністерство охорони здоров'я гроші бізнес аптека ціни ліки

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