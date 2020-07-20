Депутати Комітету з енергетики погодили «зелений» законопроєкт для ухвалення в Раді 21 липня



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Голова Комітету Герус рекомендував ухвалити «зелений» законопроєкт в другому читанні з деякими поправками

Народні депутати комітету енергетики та житлово-комунальних послуг узгодили урядовий законопроєкт №3658 щодо скорочення зелених тарифів і вирішення проблем галузі відновлюваної енергетики та передали законопроєкт для голосування в стінах парламенту, яке заплановане на 21 липня.

За відповідне рішення проголосувало 19 членів комітету.

Голова Комітету Андрій Герус рекомендував даний законопроєкт для ухвалення в парламенті в другому читанні з деякими поправками.

Нещодавно, постачальник електричної енергії для потреб населення ДП «Гарантований покупець» заявив про ризик банкрутства у випадку зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658 про скорочення «зелених» тарифів, який міг би суттєво зменшити дефіцит коштів держпідприємства.

Нагадаємо, 17 липня інвестори в зелену енергетику та працівники галузі вийшли на мітинг під Верховну Раду і Офіс Президента України у зв'язку з ризиком зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658. Проєкт закону передбачає зниження «зеленого» тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського Енергоспівтовариства. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

До другого читання законопроєкту було внесено понад 1300 поправок. Голосування за законопроєкт у ВР очікується 21 липня, хоча раніше планувалося 17 липня.

На думку інвестора і співзасновника «Української асоціації відновлюваної енергетики» Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, намагаються скоротити зелені тарифи на 40-50%, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів ВДЕ і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

Окрім того, на початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в «зелену» енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.