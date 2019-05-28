У скасуванні енергореформи зацікавлені деякі олігархічні групи – експерт



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Коломойський закликав скасувати реформу енергоринку, що має розпочатися 1 липня 2019 року, - ЗМІ

Серед зацікавлених у зриві вчасного старту нового ринку є Ігор Коломойський, - Кушнірук

Низка олігархічних груп не зацікавлені у запуску нового ринку електроенергії. Їх підприємства є великими споживачами електроенергії і власники хочуть контролювати ціну на неї. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в коментарі для телевізійних ЗМІ.

Зокрема, на його думку, серед зацікавлених у зриві вчасного старту нового ринку є Ігор Коломойський. Він контролює Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи, які є найбільшими споживачами електроенергії, а витрати на електроенергію в собівартості їх продукції складають близько 50%.



«Коломойський зацікавлений, щоб повернутися до тієї моделі, яка існувала ще до впровадження так званого «Ротердам+». Коли тарифи визначалися повністю в ручному режимі. Тоді вони зможуть пролобіювати, щоб на його підприємствах, як на великих споживачах електроенергії, ціна була найнижчою», - зазначив Кушнірук.





Нагадаємо, запуск нової моделі енергоринку має відбутись 1 липня 2019 року, згідно з законом «Про ринок електричної енергії», ухваленого Верховною Радою в квітні 2017 року. Це зобов`язання України перед європейськими партнерами. У разі скасування реформи Україна може втратити 500 млн євро макрофінансової допомоги ЄС.



Як повідомляли ЗМІ, в інтерв`ю Ігор Коломойський закликав відмінити реформу енергоринку. Експерти пов’язують це з бажанням в ручному режимі регулювати тарифи на електроенергію для підприємств олігарха.