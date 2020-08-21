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    ЗМІ: дві європейські країни можуть заблокувати санкції проти Білорусі

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    На заваді санкціям ЄС проти режиму Лукашенка можуть стати Греція і Кіпр - ЗМІ: дві європейські країни можуть заблокувати санкції проти Білорусі
    На заваді санкціям ЄС проти режиму Лукашенка можуть стати Греція і Кіпр

    У ЄС вимагають спочатку ввести санкції проти Туреччини

    Греція і Кіпр можуть не узгодити санкції проти Білорусі, поки ЄС не накладе санкції на Туреччину.

    Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.

    «Є невелике побоювання, що Греція і Кіпр можуть не дати фінальне «зелене світло» санкціям щодо Білорусі, поки ЄС не дасть «зелене світло» санкціям щодо Туреччини», – йдеться в повідомленні журналіста.

    Як відомо, у Єврокомісії повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.

    Про ЗМІ стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року. 

    Раніше Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

    До слова, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.

    Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».

    Також Євросоюз готовий виступити посередником у вирішенні кризи в Білорусі та залучити до «діалогу» Росію.

    Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

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