ЗМІ: дві європейські країни можуть заблокувати санкції проти Білорусі
У ЄС вимагають спочатку ввести санкції проти Туреччини
Греція і Кіпр можуть не узгодити санкції проти Білорусі, поки ЄС не накладе санкції на Туреччину.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.
«Є невелике побоювання, що Греція і Кіпр можуть не дати фінальне «зелене світло» санкціям щодо Білорусі, поки ЄС не дасть «зелене світло» санкціям щодо Туреччини», – йдеться в повідомленні журналіста.
Як відомо, у Єврокомісії повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.
Про ЗМІ стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.
Раніше Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.
До слова, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.
Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».
Також Євросоюз готовий виступити посередником у вирішенні кризи в Білорусі та залучити до «діалогу» Росію.
Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.
Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.