Держава надала ЗСУ 125 конфіскованих авто — Петренко

«Раніше такі товари просто списувалися і зникали в невідомому напрямку»

Протягом 2016 року в рамках спільного проекту державного підприємства «СЕТАМ» та Міністерства юстиції України на потреби Збройних сил України було передано 125 автомобілів різних марок. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко у вівторок, повідомляє Укрінформ. «Тільки за 2016 рік Міністерство юстиції передало 125 автомобілів



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«Раніше такі товари просто списувалися і зникали в невідомому напрямку»

Протягом 2016 року в рамках спільного проекту державного підприємства «СЕТАМ» та Міністерства юстиції України на потреби Збройних сил України було передано 125 автомобілів різних марок. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Тільки за 2016 рік Міністерство юстиції передало 125 автомобілів різних марок, які були раніше конфісковані, для потреб Збройних сил України. Так само було передано понад 20 тисяч різного роду об'єктів речового майна», — зазначив Петренко.

За його словами, орієнтовна вартість майна, що було передано на потреби ЗСУ за минулий рік, складає понад 24 мільйони гривень.

Окрім того, у вівторок Петренко передав Головному управлінню розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ два мікроавтобуси Mercedes.

Також, у вівторок було передано ключі від автомобіля Mercedes Sprinter будинку сімейного типу сім'ї Мельник, де виховуються 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, а ключі від автомобіля Chrysler Town&Country — Академії Державної пенітенціарної служби.

«Ці автомобілі було стягнуто в дохід держави й виставлені на аукціон системи електронних торгів арештованим майном «OpenMarket». Однак вони не знайшли свого власника. Раніше такі товари просто списувалися і зникали в невідомому напрямку. Ми змінили підхід. Тож зараз речі, які не знайшли покупця, передаються нашим військовим, в дитячі будинки, закладам освіти та медицини. Конфісковане майно має працювати на благо українських громадян», — пояснив Петренко.