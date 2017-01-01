  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Державна фіскальна служба: з початку року з «тіні» виведено 6 млрд грн

    Фіскалам вдалося не допустити прямих бюджетних втрат на суму майже 1,2 млрд грн ПДВ
    Спеціалісти Офісу великих платників податків ДФС заявили, що з початку року фахівцями було виявлено сумнівних операцій на суму майже 6 мільярдів гривень. Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби. «В основному це безтоварні операції, що генеруються підприємствами - так званими зустрічними транзитами, які займаються підміною
    • Сьогодні, 07:46
    • Розсилка

    Фіскалам вдалося не допустити прямих бюджетних втрат на суму майже 1,2 млрд грн ПДВ

    Спеціалісти Офісу великих платників податків ДФС заявили, що з початку року фахівцями було виявлено сумнівних операцій на суму майже 6 мільярдів гривень.

    Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

    «В основному це безтоварні операції, що генеруються підприємствами - так званими зустрічними транзитами, які займаються підміною товарних позицій. Всі ці операції відбуваються тільки на папері і не мають відношення до реального руху товарів або послуг», - повідомили в прес-службі відомства.

    Через мережу транзитних підприємств вони направляються до платників реального сектору економіки з метою мінімізації бюджетних платежів.

    Також зазначається, що в результаті припинення формування кредиту на оборотну суму в 6 млрд грн фахівцям Офісу вдалося не допустити прямих бюджетних втрат на суму майже 1,2 млрд грн ПДВ (за рахунок не включення подібних операцій у податкову звітність з ПДВ).

    До слова, профільний експерт нещодавно заявляв, що МВФ радить Україні відмовитися від практики повернення ПДВ.

    Читайте також
    ДФС економіка фіскальна служба ПДВ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ