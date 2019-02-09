Державний борг Японії досяг рекордних показників



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На кожного жителя Японії сума боргу становить 79 тисяч доларів

Державний борг вперше перевищив 10 трильйонів доларів

Державний борг Японії знову обновив свої рекордні показники, незважаючи на зусилля уряду, спрямовані на оздоровлення фінансової системи.

Представники Міністерства фінансів заявляють, що в кінці минулого року державний борг вперше перевищив 1100 трильйонів ієн, або приблизно 10 трильйонів доларів.

Цей показник означає, що в перерахунку на кожного жителя Японії сума боргу становить 79 тисяч доларів.

Загальна сума державного боргу складається з державних облігацій, що випускаються для покриття швидко зростаючих витрат на соціальне страхування, що пов'язано зі старінням населення. Частиною цього державного боргу є також кредити і короткострокові зобов'язання.

Джерело: NHK