Держборг України зменшився на $752 млн

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада становив $76,29 млрд

Сукупний державний борг України протягом листопада 2017 року зменшився на 0,98%, або на $752 млн до $76,29 млрд. Відповідні дані оприлюднило Міністерство фінансів України. Згідно з даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада становив $76,29 млрд проти $77,04 млрд станом на 30 вересня, або 2,047 трлн