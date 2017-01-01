Держборг України зменшився на $752 млн
- Сьогодні, 15:56
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Державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада становив $76,29 млрд
Сукупний державний борг України протягом листопада 2017 року зменшився на 0,98%, або на $752 млн до $76,29 млрд. Відповідні дані оприлюднило Міністерство фінансів України.
Згідно з даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада становив $76,29 млрд проти $77,04 млрд станом на 30 вересня, або 2,047 трлн гривень проти 2,043 трлн гривень.
Водночас, з початку року загальний борг зріс на 7,5% або на $5,32 млрд.
Загальний розмір прямого держборгу станом на кінець листопада становив $64,81 млрд (1,739 трлн гривень) проти $65,03 млрд (1,725 трлн гривень) на кінець вересня.
При цьому прямий зовнішній борг за листопад зменшився на $0,13 млрд - до $38,52 млрд, а прямий внутрішній борг за місяць зменшився на $0,1 млрд - до $26,29 млрд.
Гарантований державою борг станом на 31 листопадажовтня становив $11,48 млрд (308,05 млрд гривень) проти $12,01 млрд (318,44 млрд гривень) станом на 30 вересня.
Джерело: Укрінформ