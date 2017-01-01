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    Економіка та фінанси

    Держборг України зменшився на $752 млн

    Державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада становив $76,29 млрд
    Сукупний державний борг України протягом листопада 2017 року зменшився на 0,98%, або на $752 млн до $76,29 млрд. Відповідні дані оприлюднило Міністерство фінансів України. Згідно з даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада становив $76,29 млрд проти $77,04 млрд станом на 30 вересня, або 2,047 трлн
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    Держборг України сягає понад $76 млрд
    Держборг України сягає понад $76 млрд

    Державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада становив $76,29 млрд

    Сукупний державний борг України протягом листопада 2017 року зменшився на 0,98%, або на $752 млн до $76,29 млрд. Відповідні дані оприлюднило Міністерство фінансів України.

    Згідно з даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада становив $76,29 млрд проти $77,04 млрд станом на 30 вересня, або 2,047 трлн гривень проти 2,043 трлн гривень.

    Водночас, з початку року загальний борг зріс на 7,5% або на $5,32 млрд.

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    Загальний розмір прямого держборгу станом на кінець листопада становив $64,81 млрд (1,739 трлн гривень) проти $65,03 млрд (1,725 трлн гривень) на кінець вересня.

    При цьому прямий зовнішній борг за листопад зменшився на $0,13 млрд - до $38,52 млрд, а прямий внутрішній борг за місяць зменшився на $0,1 млрд - до $26,29 млрд.

    Гарантований державою борг станом на 31 листопадажовтня становив $11,48 млрд (308,05 млрд гривень) проти $12,01 млрд (318,44 млрд гривень) станом на 30 вересня.

    Джерело: Укрінформ

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