Держбюджет заборгував «Львівгаз збуту» 2 млрд грн за спожитий субсидіантами газ

Борг тягнеться ще з початку опалювального сезону

Станом на 1 лютого 2018 року державний бюджет заборгував 2 млрд грн. за газ, який ТОВ «Львівгаз збут» поставив субсидіантам і пільговикам Львівщини. Бюджетні неплатежі стали причиною затримки оплати за газ, що поставляється з ресурсу держави. ТОВ «Львівгаз збут» як постачальник газу для населення в межах ПСО здійснює збір



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Борг тягнеться ще з початку опалювального сезону

Станом на 1 лютого 2018 року державний бюджет заборгував 2 млрд грн. за газ, який ТОВ «Львівгаз збут» поставив субсидіантам і пільговикам Львівщини.

Бюджетні неплатежі стали причиною затримки оплати за газ, що поставляється з ресурсу держави. ТОВ «Львівгаз збут» як постачальник газу для населення в межах ПСО здійснює збір коштів за спожитий населенням газ для розрахунку за нього перед оптовим постачальником.

Оптовим постачальником блакитного палива для населення відповідно до законодавства є НАК «Нафтогаз України». В ціні газу, котра затверджена урядом, частина НАК «Нафтогаз України» становить 85%.

Субсидії та пільги на Львівщині отримують майже 479 тис. домоволодінь, а це 60% від загальної кількості споживачів природного газу компанії. Через відсутність компенсації із бюджету по субсидіях «Львівгаз збут» не може у повній мірі здійснити розрахунки з «Нафтогазом».

«На початку опалювального періоду борг держбюджету по відшкодуванню наданих населенню пільг та субсидій складав 780,9 млн грн., зараз це вже 2 млрд грн., тобто є чітка тенденція до зростання. Через державний борг за газ, спожитий пільговиками і субсидіантами, у компанії виникає борг перед НАК «Нафтогаз України», - зазначила директор ТОВ «Львівгаз збут» Наталія Лавриненко.

На додачу, від початку опалювального сезону борг мешканців області за спожитий газ зріс на 315 млн грн. Як результат, середня заборгованість на одного споживача палива на Львівщині складає 1,5 тис.грн. А це в 1,3 рази більше, ніж на початку опалювального періоду.

Для погашення боргів «Львівгаз збут» просить своїх клієнтів-боржників невідкладно здійснити розрахунки за спожите блакитне паливо, або укласти графік погашення заборгованості. Таким чином це унеможливить припинення газопостачання.