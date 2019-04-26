Вагонетку викинуло з шахти, як снаряд з гармати: вибух на «Східкарбоні» забрав життя 17 людей



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Фото: facebook.com / Eugeny Spirin

Станом на 16:00, за інформацією місцевих жителів, усіх 17 шахтарів дістали на поверхню, вони мертві

На шахті «Східкарбон» на окупованій Луганщині загинула вся зміна шахтарів – 17 людей. Про це повідомив журналіст Євген Спірін у Facebook.

«На шахті пролунало не менше п’яти вибухів. Щоб ви розуміли потужність: з шахти викинуло вагонетку, яка пролетіла 200 метрів, як снаряд з гармати. На 16:00, за інформацією місцевих жителів, усіх 17 шахтарів дістали на поверхню. Вони мертві», - зазначив журналіст.

За його даними, керівництво шахти на окупованій території не стало звертатися по допомогу у підконтрольний Україні Лисичанськ за рятувальниками (200 км) і звернулися в Росію. У результаті людей почали витягувати майже через добу.

Сім'ям загиблих надають психологічну допомогу. Фото: facebook.com / Eugeny Spirin

Раніше повідомлялося, що на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, вранці 25 квітня стався вибух. За попередніми даними, вибухнув метан, унаслідок чого загинули щонайменше чотири людини.

Доля деяких працівників шахти «Східкарбон» на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою. Орієнтовно йдеться про 15 шахтарів.